Ancelotti vira assunto após Botafogo x Corinthians: ‘Que sirva de lição’

Em um jogo com dois tempos distintos, Botafogo e Corinthians empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (26), no estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G4. Com 26 pontos, a equipe está em 5º no Campeonato Brasileiro. Após a partida, o nome de Davide Ancelotti ficou entre os mais comentados na web. Torcedores tiveram diferentes opiniões sobre o que aconteceu com o Glorioso; veja opiniões na web.

Ancelotti vira assunto

Botafogo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 CORINTHIANS

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 26/07/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Arthur Cabral, aos 25' do 1ºT (BOT); Memphis Depay, aos 40' do 2º T (COR)

🟨 Cartões amarelos: João Pedro Tchoca (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🏁VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Allan e Joaquín Correa (Savarino); Álvaro Montoro, Nathan Fernandes (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Léo Maná (Matheuzinho), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Carrillo e Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon); Talles Magno (Matheus Bidu) e Romero (Yuri Alberto).