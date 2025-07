Eric Faria faz longo discurso sobre Pedrinho, presidente do Vasco

A entrevista coletiva de Pedrinho, presidente do Vasco, segue rendendo grandes repercussões nos portais esportivos. A bola da vez foi o comentarista da Globo, Eric Faria, que usou as redes sociais para falar sobre o atual momento do mandatário vascaíno.

Bastante pressionado pelos torcedores, Pedrinho vive um momento de turbulência pela falta de resultados. Diante disso, Eric Faria saiu em defesa do ex-companheiro de emissora. O jornalista destacou que Pedrinho é uma das pessoas mais honestas que conheceu em quase 30 anos de futebol. Confira.

Fala, ferasssss

Bem… antes de mais nada, eu compartilho com todas as minhas forças que nunca um comentarista ou jornalista terá o mesmo lugar de fala de um torcedor. Nós, por mais paixão que sentimos por um clube, temos algumas responsabilidades que o torcedor não precisa ter. O torcedor é amor incondicional. É dar sem receber. Muitos vivem uma vida para o clube e morrem sem o clube saber de sua história. Fiz esse preâmbulo porque eu não quero que o vascaíno leia me xingando (sabendo que muitos irão fazer do mesmo jeito). Eu reconheço a dor. A angústia. O sofrimento. A frustração de ver esse gigante tão ferido. Mas esse cara aí da foto é das pessoas mais honestas, corretas, firmes que conheci em quase 30 anos de futebol. O Pedrinho que eu vi começar no Vasco é a mesma pessoa que pôs a vida dele em xeque para ajudar o Vasco. Tem errado. Tem feito coisas diferentes do que falou como comentarista. Tem sentido na pele a diferença do que é teoria e prática. Mas é do BEM. Tem um coração puro. Muitos podem achar que ele não vai conseguir. É um direito. Mas jamais confundam as coisas. Ele não merece ser ameaçado. Humilhado. Tratado como um qualquer. Eu posso garantir a todos que NENHUM SER HUMANO nesse mundo está sofrendo mais do que ele por causa do Vasco. O Pedro AMA essa instituição. Eu e outros companheiros no Sportv vimos de perto o quanto ele estava decidido a realizar esse sonho. Não o de ser Presidente, mas o sonho de ser alguém que recolocou o Vasco no seu devido lugar. Tá difícil, muito mais do que ele imaginou. Se você não quiser acreditar nesse texto, vou entender, mas acredite nesse cara. Ele vai tentar até o fim. Até as últimas forças. Ele merece dar certo nessa cadeira!!!!

Eric Faria fala sobre a gestão de Pedrinho no Vasco (Foto: Reprodução/ Sportv)

Relação com o torcedor vascaíno

Durante a entrevista coletiva, Pedrinho comentou sobre o momento de turbulência com a torcida do Vasco. O mandatário destacou que respeita todas as manifestações do torcedor e revelou que vai trabalhar ainda mais para reconquistar a confiança.

— Quando você fala que a minha gestão seria diferente das outras, o comportamento da torcida obviamente quer dizer que ela não está gostando da gestão, isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco. E vou sempre respeitar. Como eu falo: a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Eu estou presidente, então tenho que ter esse tipo de perfil porque tem que ter coração duro, autoritário, isso e aquilo. Eu não sou assim. Se você me perguntar se me entristeceu. Me entristece todas às vezes que a torcida me xingar e vai me machucar. Eu sou vascaíno, tenho um lado afetivo muito grande. Quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não, eu vou trabalhar ainda mais para reconquistar o torcedor.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Internacional. A bola rola às 18h30 de domingo (27), no Beira-Rio. O confronto é válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Na próxima semana, o Cruz-maltino viaja para Alagoas, onde encara o CSA pelas oitavas de final da Copa do Brasil.