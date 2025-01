Neymar Jr. revela transformação pessoal com a paternidade de meninas

Neymar Jr. compartilhou suas experiências com a paternidade de duas meninas. Em entrevista ao podcast "De Cara com o Cara", do ex-jogador Romário, no YouTubo, ele divulgou que a chegada de Mavie, de 1 ano, e Helenca, de seis meses, mudaram a sua vida. O meia falou sobre mudança de visão de vida e reforço de valores familiares.

continua após a publicidade

▶️ Neymar x Rivaldo: Galvão Bueno toma partido e elege quem foi melhor

▶️ Casagrande detona Neymar após embate com Rivaldo: ‘Falta de ética’

Atualmente, o camisa 10 do Al-Hilal tem três filhos. David Lucca, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas, e as meninas Mavie, de 1 ano, e Helena, de seis meses. As duas princesinhas são filhas respectivamente de Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly. Neymar revelou que a chegada delas afetou diretamente a própria vida.

- Ser pai de menina é muito bom. Tu fica mais molenga. Tu não manda mais em nada também (risos), mas é muito bom. Ser pai de menina é uma das coisas mais maravilhosas que tem - revelou o jogador.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mudanças perceptíveis de Neymar

Desde a chegada das duas filhas, o jogador tem adotado um perfil mais discreto nas redes sociais. Neymar deixou de ser flagrado em festas e baladas, e passou a registrar momentos mais com integrantes da própria família. Um exemplo recente foi a virada de ano, onde o jogador passou com amigos e familiares em Dubai, Arábia Saudita.

Vale destacar, que a mudança aconteceu após polêmicas recentes envolvendo o jogador. O nascimento da própria filha Helena, foi um episódio marcado por um escândalo. Isso porque, a criança foi fruto de uma infedelidade de Neymar. Ele já namorada Bruna Biancardi, atual parceira, quando se relacionou com Amanda Kimberlly.

continua após a publicidade