Manchester City pode ser rebaixado? Julgamento entra na reta final

O Manchester City se aproxima de um momento decisivo no processo que investiga supostas irregularidades financeiras cometidas pelo clube na Premier League. Após ser considerado culpado de violações das regras financeiras por uma comissão independente, o time inglês poderá apresentar sua defesa em um recurso previsto para meados de dezembro. Entre as possíveis consequências estão a perda de pontos e até o rebaixamento para a Championship, segunda divisão inglesa.

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Manchester City, presidido por Khaldoon Al Mubarak, pode sofrer perda de pontos e até rebaixamento na Premier League (Foto: Reprodução / X)

Segundo informações do jornal britânico Financial Times, a análise do recurso poderá se estender por vários dias, enquanto a decisão da comissão é esperada para o início de 2027. Caso a condenação seja mantida, a definição das sanções poderá acontecer logo depois, embora ainda não exista uma data oficial para a aplicação de eventuais punições.

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Quando o Manchester City pode ser punido?

O processo envolvendo o Manchester City poderá avançar significativamente nas próximas semanas. De acordo com o Financial Times, a previsão é que o clube apresente seus argumentos durante uma audiência em dezembro, na tentativa de reverter as conclusões da comissão independente.

A expectativa é que o resultado do recurso seja divulgado no início do próximo ano, possivelmente em janeiro de 2027. Depois disso, caso as infrações sejam confirmadas, deverá ocorrer a definição das punições aplicáveis.

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No entanto, o jornal ressalta que não há garantia de que uma eventual sanção entre em vigor imediatamente. As próprias penalidades poderão ser contestadas, o que abre espaço para novos desdobramentos e possíveis atrasos.

O cenário mantém o futuro esportivo do City cercado de incertezas, especialmente diante da possibilidade de medidas que afetem diretamente sua permanência na elite do futebol inglês.

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Manchester City pode ser rebaixado para a Championship?

Uma das principais dúvidas sobre o julgamento é a gravidade da punição que o Manchester City poderá receber.

Entre as possibilidades discutidas pela imprensa inglesa estão uma dedução expressiva de pontos, multas financeiras e, em um cenário mais severo, o rebaixamento para a Championship.

Relatos publicados na Inglaterra também levantam a hipótese de uma penalização adicional na temporada seguinte, que dificultaria o retorno imediato do clube à Premier League.

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Apesar das especulações, não existe confirmação oficial sobre quais sanções serão aplicadas. A extensão de uma eventual punição dependerá do resultado do recurso e das decisões posteriores dos responsáveis pelo processo.

O caso é acompanhado de perto por clubes, torcedores e dirigentes, já que uma punição dessa magnitude poderia provocar mudanças importantes no equilíbrio competitivo do futebol inglês.

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Entenda o processo contra o Manchester City

O Manchester City enfrenta um longo processo relacionado ao cumprimento das regras financeiras da Premier League. O clube foi acusado de diversas violações, envolvendo informações financeiras, receitas comerciais e outras obrigações previstas no regulamento da competição.

As investigações ganharam repercussão internacional pela quantidade de acusações e pela possibilidade de consequências esportivas severas.

O City, por sua vez, busca contestar as conclusões da comissão independente e reverter a decisão por meio dos mecanismos de recurso disponíveis.

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A disputa jurídica se tornou um dos assuntos mais importantes do futebol inglês, especialmente porque envolve um clube que conquistou diversos títulos nacionais e internacionais durante a última década.

Futuro do Manchester City segue indefinido

Embora a expectativa seja de uma definição nos primeiros meses de 2027, o processo ainda poderá sofrer novos atrasos.

De acordo com o Financial Times, o calendário indica que a comissão responsável pretende analisar o recurso antes de avançar para a definição das sanções, sem necessariamente acelerar a aplicação de uma eventual punição.

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Manchester City aguarda análise de recurso em processo por irregularidades financeiras na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Dessa forma, o Manchester City poderá conhecer o resultado do recurso em janeiro, mas continuar aguardando uma decisão definitiva sobre as consequências esportivas.

Por enquanto, o rebaixamento permanece uma possibilidade, e não uma punição confirmada. O desfecho dependerá das próximas etapas do julgamento, que podem alterar significativamente o futuro do clube na Premier League.