Colunistas do Lance! avaliam se Rayan, Endrick e Pedro devem ser convocados

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia será anunciada na tarde desta segunda-feira (16). Antes da lista se tornar pública, colunistas do Lance! avaliaram se ainda há tempo para testes.

continua após a publicidade

Atacantes como Endrick, Rayan e Pedro, que tem brilhado em suas respectivas equipes, ainda não receberam oportunidades com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Para Lúcio de Castro, porém, ainda há tempo para o treinador italiano testar peças diferentes.

➡️Convocação da Seleção pode ter seis estreantes com Ancelotti

- A desorganização da CBF fora do campo fez com que chegássemos a esse ponto: a pouquíssimo tempo da Copa, um treinador começando o trabalho. Lembrando que dessa vez, em alguns momentos, aconteceu a raridade de sobrar tempo. Dorival teve um período de um mês de treino nos Estados Unidos. Então, por essas razões, ainda cabem testes, e ainda cabem jogadores chegando só agora - avaliou o colunista do Lance! sobre a convocação de Ancelotti.

continua após a publicidade

Endrick, Rayan e Pedro devem ser convocados?

A lista de Ancelotti pode contar com jogadores que ainda não foram chamados para a Seleção Brasileira. Para o ataque, Rayan, Endrick e Pedro são possíveis novidades. O colunista do Lance! Eduardo Tironi avaliou a possibilidade.

- Desses três, levaria o Endrick nesta convocação. É o que mais está jogando de maneira constante. Os outros ainda estão irregulares. No caso do Rayan, acabou de chegar na Europa - avaliou Tironi.

continua após a publicidade

Endrick celebra gol marcado pelo Lyon sobre o Laval, na Copa da França (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Convocação da Seleção pode ter estreantes com Ancelotti

Um dos nomes que deve reaparecer entre os convocados é o atacante Endrick. Apesar de ter trabalhado com Ancelotti no Real Madrid, o jovem não foi chamado desde que o treinador assumiu o comando da seleção, em maio de 2025. Para ganhar minutos e protagonismo, Endrick deixou o clube espanhol e se transferiu por empréstimo para o Lyon. Na França, o atacante conseguiu se firmar como titular e vive boa fase: em 11 partidas, já marcou seis gols e deu quatro assistências, números que voltaram a colocá-lo no radar da comissão técnica.

Se Endrick já é conhecido por Ancelotti, outros nomes devem pintar pela primeira vez na lista. Um deles é Rayan, revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth. Mesmo com pouco tempo na Premier League, o atacante vem chamando atenção: em seis jogos, marcou dois gols e distribuiu duas assistências.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols da Seleção Brasileira! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.