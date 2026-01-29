Vitor Roque volta a marcar pelo Palmeiras e avalia empate como satisfatório: 'Vai ajudar'

Vitor Roque saiu do banco de reservas para marcar o gol que garantiu o empate do Palmeiras em 2 a 2 com o Atlético-MG, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Para o camisa 9, o ponto conquistado na Arena MRV será fundamental para as pretensões do time, que tem a missão de voltar a conquistar o título da competição após duas temporadas como vice-campeão.

Após abrir o placar com Flaco López, de cabeça, o Palmeiras viu o Atlético-MG virar o marcador na segunda etapa e contou com um gol de Vitor Roque, o primeiro do atacante em 2026, para não voltar a São Paulo com a derrota.

- Foi um empate muito importante para a gente, um ponto importante que nos vai ajudar na sequência do Campeonato Brasileiro. Tentamos a vitória, mas não foi possível - afirmou o camisa 9, em entrevista ao canal oficial do clube.

Contratado em fevereiro do ano passado junto ao Barcelona, na operação mais cara da história do Palmeiras, Vitor Roque soma 21 gols em 60 partidas, com média superior a uma bola na rede a cada três jogos.

- Muito feliz pelo meu gol e por estar ajudando a equipe mais uma vez. Importante para mim, para eu ganhar mais e mais confiança para seguir ajudando os meus companheiros. Espero continuar assim ao longo da temporada - explicou.

Mudança de chave para o Paulistão

Após estrear no Brasileirão fora de casa, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (29), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para o confronto contra o Botafogo-SP, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Os titulares em Belo Horizonte realizaram trabalho de recuperação física na parte interna do CT, enquanto o restante do grupo foi a campo para atividades técnicas em dimensões reduzidas, com a participação de atletas das categorias de base.

A tendência é que Felipe Anderson siga como desfalque após sofrer dores no joelho e ser poupado contra o Galo. Lucas Evangelista e Figueiredo seguem em processo de transição física, enquanto Paulinho está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, com retorno previsto para o início de março.

