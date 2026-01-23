O América, do México, demonstrou interesse na contratação de Raphael Veiga, do Palmeiras, que vê com bons olhos uma mudança de ares ainda nesta janela de transferências. Segundo apuração do Lance!, o clube paulista recebeu o primeiro contato oficial do estafe do jogador na última quinta-feira (22) e avalia os próximos passos.

A diretoria do Palmeiras ainda trata a negociação como "embrionária", enquanto o jogador é bem avaliado por André Jardine, técnico do clube mexicano, que pediu a contratação de um camisa 10, com Veiga encabeçando a lista de desejos. Outro nome citado por Jardine foi Mauricio, também do Alviverde.

A tendência é de que o clube mexicano busque um empréstimo com opção de compra ao fim de um eventual vínculo, uma vez que segue receoso em investir uma quantia considerável em um atleta que está na casa dos 30 anos. Uma oferta definitiva, por sua vez, não está descartada.

Para o Palmeiras, pesa o alto custo do jogador, que inclui salários mensais e possíveis bonificações por desempenho esportivo. Veiga, atualmente, alterna entre a condição de titular e reserva na equipe liderada por Abel Ferreira.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o calendário mexicano, mais enxuto em relação aos compromissos atuais do meia no Brasil, é bem-visto pelo jogador.

Com a possível saída de Raphael Veiga, o Palmeiras deixaria de arcar com um dos salários mais elevados do elenco, o que permitiria criar margem no plantel e na folha salarial para a contratação de um reforço considerado pronto, objetivo da diretoria de futebol.

Raphael Veiga durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Além do América, do México, o Grêmio também buscou informações sobre Raphael Veiga anteriormente, mas não oficializou proposta.

Raphael Veiga é o maior artilheiro do Palmeiras neste século, com 109 gols, e também lidera o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meia integra ainda o grupo dos 10 maiores campeões do clube, com dez títulos, incluindo duas taças da Libertadores.

