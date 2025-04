Torcida do Fluminense se revolta com titular após empate com Vitória

O Fluminense empatou com o Vitória por 1 a 1, neste domingo (20), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. O resultado teve um gosto amargo para torcida tricolor, que viu o clube perder a oportunidade de assumir a liderança do campeonato nacional nos último minutos da partida. Após o apito final, o zagueiro Thiago Santos foi critiado por parte da torcida tricolor.

O camisa 29 teve um destaque negativo no gol de empate do vitória. Aos 44 minutos do segundo tempo, Lucas Braga, do time rubro-negro, disparou em velocidade no meio de campo em direção a áerea tricolor. A jogada podia ter sido parada por Thiago Santos, mas o atleta errou o boto e acabou levando um drible.

Após um troca de passes, o próprio Lucas Braga saiu livre na área para deixar tudo igual no Maracanã. O empate revoltou alguns torcedores do Fluminense, que lamentaram a participação de Thiago Santos na origem do gol do adversário. Veja abaixo a repercussão:

Fluminense no Brasileirão

Com o empate, o Tricolor terminou a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro na terceira colocação. A equipe do técnico Renato Gaúcho soma dez pontos, e está atrás apenas do Flamengo, na segunda posição, e do Palmeiras, líder momentâneo da competição.

A próxima partida do Fluminense pelo Brasileirão acontece no próximo sábado (26). Na ocasião, o clube enfrenta o Botafogo, às 21h, no Estádio Nilton Santos. Antes disso, o Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (23) para enfrentar o Unión Española, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

