Mesmo sendo considerada uma contratação assertiva, a chegada de Savarino não satisfaz por completo a torcida do Fluminense, que segue pressionando a diretoria por reforços. Já acertado com o Flu, o venezuelano pode estrear já contra o Flamengo, neste domingo (25).

Já assediado por propostas antes, Savarino voltou atrás e correspondeu positivamente a nova investida do Fluminense. O camisa 10 do Botafogo deixa o clube após uma passagem de destaque durante dois anos. O volante Wallace Davi, jovem 18 anos da base, foi envolvido na negociação e vestirá a camisa do Alvinegro em 2026.

O Fluminense assinou com Savarino por quatro temporadas, período maior do que o Botafogo estava disposto a oferecer. O venezuelano se apresenta ao Fluminense nesta quinta-feira (22) para fazer exames.

Savarino no Fla x Flu?

Para poder atuar no domingo, o Fluminense precisa inscrever Savarino dentro do prazo estabelecido para a Taça Guanabara e regularizar o registro do atleta no BIRA sem qualquer pendência. O regulamento determina que, para uma partida da fase principal do Carioca, o jogador deve estar inscrito até o último dia útil anterior à data da partida. Na prática, isso significa que o nome de Savarino precisa constar regularmente no BIRA até sexta-feira (23), último dia útil antes do clássico, para que ele possa ser relacionado e entrar em campo no domingo, contra o Flamengo.

