Torcedores do Grêmio avaliam estreia de Weverton, ex-Palmeiras

A primeira partida de Weverton defendendo o gol do Tricolor Gaúcho já conquistou o coração da torcida do Grêmio. O goleiro não foi muito exigido pela equipe do Guarany, que perdeu a partida por 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius e Edenilson, mas passou a segurança que a torcida gaúcha tanto procurava.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos nove pontos em quatro jogos, assumiu a liderança do Grupo B e confirmou a classificação antecipada à próxima fase do Gauchão. O resultado permite que o clube concentre as atenções no clássico Gre-Nal, marcado para domingo (25), no Beira-Rio.

Weverton celebra estreia pelo Grêmio

Em uma equipe mista, poupada por escolha do técnico Luis Castro, o goleiro Weverton recebeu a oportunidade de estreia com vitória e o calor da torcida gaúcha. Após a partida, em entrevista ao Premiere, o goleiro do Grêmio, celebrou a estreia e alegria de jogar futebol.

- É uma honra vestir essa camisa, sentir o calor do futebol raiz, do charmoso Gauchão… Fazia tempo que não via as pessoas ali no alambrado xingando. Fazia tempo também que eu não jogava. Eu amo jogar futebol - disse.

