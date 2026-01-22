Chegada de Savarino influencia saída de Serna do Fluminense?

A contratação de Savarino pelo Fluminense abriu um novo contexto no planejamento ofensivo do clube para a temporada de 2026. Embora não exista uma relação direta e automática, a chegada do venezuelano pode, sim, pesar na análise interna sobre uma eventual negociação de Kevin Serna, alvo do Boca Juniors nesta janela.

Serna terminou 2025 como titular do Fluminense e foi um dos nomes mais utilizados no setor ofensivo. Ao longo da temporada, teve participação consistente em gols, com 13 bolas na rede e nove assistências, números que o colocaram em evidência no mercado. Internamente, o colombiano segue bem avaliado e não há, neste momento, uma decisão de negociá-lo de forma imediata.

O cenário, no entanto, pode mudar com a chegada de Savarino. O venezuelano foi contratado com a expectativa de assumir protagonismo. No Botafogo, atuava centralizado como camisa 10, mas também desempenhou funções pelos lados do campo. No Fluminense, ele chega para atuar como um meia aberto, mais criador, ao lado de Acosta, com status de titularidade a ser confirmado no dia a dia, mas com papel claro no projeto esportivo.

Nesse contexto, é natural que a hierarquia interna do elenco sofra ajustes. A chegada de um jogador com status de titular reduz o nível de centralidade de quem ocupava a posição anteriormente, ainda que isso não signifique saída automática do elenco ou perda de espaço total. Serna segue inserido no planejamento, mas passa a dividir um setor que já era competitivo.

Além de Savarino, o Fluminense observa com bons olhos o início de temporada de outros nomes de lado de campo. Santi Moreno e Matheus Reis agradaram internamente neste começo de Carioca. O elenco ainda conta com Riquelme Felipe, tratado como uma das principais promessas da base, Soteldo, que terminou bem a última temporada, e Canobbio, um dos destaques do time em 2025.

Esse volume de opções no setor ofensivo é levado em conta pela diretoria na análise de mercado. A proposta do Boca Juniors por Serna, na casa dos cinco milhões de dólares, não empolga neste momento. O Fluminense entende que o atacante está valorizado e ainda pode render esportivamente. No entanto, caso o clube argentino aumente os valores, a negociação tende a esquentar.

Savarino pode estrear no Fla-Flu

Recém-acertado com o Fluminense, Savarino ainda poderá atuar no Campeonato Carioca pelo Tricolor. O meia-atacante não foi relacionado para nenhuma partida do Botafogo na competição e, por isso, mantém condição de jogo, desde que seja inscrito dentro do prazo estabelecido pelo regulamento da FERJ. O venezuelano pode estar em campo já contra o Flamengo, no domingo (25).

Serna no Fluminense

Serna chegou ao Fluminense em julho de 2024, contratado junto ao Alianza Lima. O clube investiu US$ 1,8 milhão para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem contrato válido até o fim de 2027.