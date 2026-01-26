Começo de Guilherme Arana no Fluminense vira debate: 'Nitidamente'

O Fluminense venceu o clássico contra o Flamengo, na noite deste domingo (25), e encaminhou a classificação no Campeonato Carioca. A partida contou com o lateral Guilherme Arana, e os torcedores do Tricolor avaliaram o começo do jogador nas redes sociais.

Foi a terceira vez que Guilherme Arana entrou em campo com a camisa do Fluminense. Conhecido por sua ofensividade, o lateral ainda não participou de gols, mas tem sido peça importante na engrenagem da equipe.

Nas redes sociais, o começo do jogador com passagens pela Seleção Brasileira foi avaliado como positivo pela maioria dos torcedores do Fluminense. Veja os comentários abaixo:

John Kennedy e Serna comemoram gol em Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Veja comentários sobre Guilherme Arana

Como foi a vitória do Fluminense

O protagonista do primeiro tempo entre Fluminense e Flamengo foi o temporal que caiu no Maracanã instantes antes da bola rolar. O jogo virou uma confusão em poucos minutos com o aumento das poças de água até ser paralisado aos nove minutos. 40 minutos depois, o árbitro Alex Gomes Stéfano autorizou o reinício de jogo. Aos 25 Carrascal balançou as redes, mas ele estava na banheira e o gol foi anulado sem intervenção do VAR. Minutos depois, Samuel Lino desperdiçou chance clara embaixo da trave sem goleiro. O último lance de mais perigo da primeira etapa terminou na incrível defesa de Andrew na finalização de Kevin Serna.

O segundo tempo entre Fluminense e Flamengo começou com correria. Logo aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e deixou Kevin Serna na frente de Andrew. Dessa vez o colombiano levou a melhor e abriu o placar. Aos 20, JK aproveitou a sobra na pequena área após bola parada e bateu de esquerda pro gol, 2 a 0. O Rubro-Negro diminuiu de cabeça com Cebolinha, aos 27.

