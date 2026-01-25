Atitude de Kaio Jorge em Atlético-MG x Cruzeiro choca web: 'Pode acabar'

Uma atitude do atacante Kaio Jorge durante o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, na noite deste domingo (25), chocou muitos torcedores nas redes sociais. Até aqui, o Cabuloso vence o duelo por 1 a 0, com gol do camisa 19.

Depois de abrir o placar em Atlético-MG x Cruzeiro, Kaio Jorge pegou um copo de cerveja que jogaram no gramado, tomou um gole e saiu para a comemoração. O gol saiu de um belo passe de Kaiki Bruno para o atacante, que dominou e deslocou Éverson.

Nas redes sociais, a atitude de Kaio Jorge em Atlético-MG x Cruzeiro deixou os cruzeirenses enlouquecidos. Veja o momento e a repercussão abaixo:

Arena MRV recebe Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Veja repercussão da atitude de Kaio Jorge

Veja a escalação do Cruzeiro contra o Atlético-MG

O Cruzeiro fará seu primeiro clássico contra o Atlético-MG da temporada na noite deste domingo (25), às 18h (de Brasília). Para a partida, o técnico Tite escalou a equipe considerada titular, após realizar testes contra o Democrata-GV.

Depois da derrota de quinta-feira, a principal dúvida no elenco era a presença de Cássio. O goleiro teve um trauma na mão esquerda e saiu da partida ainda no primeiro tempo. Entretanto, o arqueiro se recuperou e treinou normalmente na véspera.

Sendo assim, o técnico Tite escalou o Cruzeiro contra o Atlético-MG com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge

