Gramado do Maracanã vira assunto em Fluminense x Flamengo: 'Achei que veria'

Fluminense e Flamengo estão se enfrentando, na tarde deste domingo (25), em jogo importante do Campeonato Carioca. Durante o duelo, o gramado do Maracanã virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

Depois de um dia de clima tranquilo no Rio de Janeiro, uma chuva torrencial tomou conta da zona norte da cidade e complicou a situação do gramado do Maracanã. A partida entre Fluminense e Flamengo chegou a ser paralisada no primeiro tempo.

Nas redes sociais, a situação do gramado do Maracanã incomodou torcedores de Fluminense e Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Veja repercussão sobre o estado do gramado

Escalações de Fluminense e Flamengo

O Flamengo divulgou a esclação para o clássico com o Fluminense na tarde deste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto pelo Campeonato Carioca, o técnico Filipe Luís mandará uma equipe bem diferente da que encarou o Vasco na última rodada.

O Flamengo entra em campo com: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

O Fluminense está escalado para o clássico contra o rival neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida marca o primeiro Fla-Flu de 2026.

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Nonato e Lima, Canobbio; Serna e John Kennedy é o time do Tricolor.