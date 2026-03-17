Neymar manda indireta após crítica de influenciador: 'Casca de parede'

Poucas horas após a divulgação da convocação da Seleção, da qual não fez parte, Neymar marcou presença na arena da Kings League, em Guarulhos (SP), onde foi a grande atração na partida da Fúria contra o DesimpaiN. Em um momento especial, o craque do Santos cobrou o "pênalti presidente" pela primeira vez na liga alternativa de futebol 7, convertendo e diminuindo o placar.

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Após o jogo, uma polêmica tomou conta das redes sociais envolvendo Luiz Camargo, influencer ligado ao time DesimpaiN, e Cris Guedes, amigo de Neymar e responsável oficial pelo pênalti presidente da Fúria. Durante uma live, Camargo fez provocações contra Cris Guedes, afirmando que "se não fosse o Neymar, ele (Cris) estava comendo pão com casca de parede", uma expressão que se refere a passar por dificuldades. Veja o vídeo:

O tom debochado de Camargo repercutiu, e Neymar não deixou passar batido. Em uma postagem no Instagram, o atacante publicou uma foto antiga com Cris Guedes e escreveu uma mensagem clara sobre amizade:

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- Comemos casca de parede lá trás e hoje comemos caviar juntos! Amizade é isso, estar nos momentos difíceis para que nos bons a gente possa desfrutar e relembrar tudo que passamos! Até o fim - escreveu o atacante.

Veja a publicação de Neymar:

Neymar defendendo seu amigo Cris Guedes no Instagram (Foto: Reprodução)

A Kings League, conhecida por suas regras, incluindo cartas secretas, gols em dobro e o pênalti presidente, que permite ao mandatário da equipe bater a penalidade, teve Neymar protagonizando um desses momentos. Veja o vídeo:

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- Começou a me dar um friozinho, não sei por quê, acho que por tudo o que envolve. É o meu primeiro na Kings League, ia ser o mais nervoso. Confesso que eu estava tremendo, mas guardei isso - comentou Neymar em suas redes sociais.

A Fúria acabou derrotada por 7 a 4, em partida marcada por confusão nos minutos finais.

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