Chico da Costa aproveita estreia no Cruzeiro e dá a Tite mais armas

Recém-apresentado pelo Cruzeiro, o atacante Chico da Costa fez sua estreia na última quarta-feira (14), na vitória por 2 a 1 contra o Tombense. Apesar de não ter marcado nenhum gol, o camisa 91 mostrou suas credenciais e deu a Tite mais armas para a temporada.

Dentro de campo, o jogador atuou a maior parte do tempo como referência na área, mas também ajudou na defesa, pressionando a saída de bola dos adversários. Além disso, também fez o esperado pivô, ajudando principalmente Arroyo.

Após a partida, o atacante foi elogiado por Tite, que disse que ele traz uma característica diferente e muito importante

– Chico tem uma característica que precisávamos. O Kaio ataca espaço, nós temos o Néiser, mesma característica, precisávamos de retenção na frente. Para a bola chegar no pivô e os pontas passarem. Ele é muito inteligente para tabela curta, deixa na cara do gol. Ele vai agregar, condicionar fisicamente para agregar possibilidades – analisou.

Como foi a estreia do atacante pelo Cruzeiro

Logo no primeiro lance da partida, Chico da Costa quase fez um golaço. Ele recebeu cruzamento de Kauã Moraes, dominou no peito e tentou de calcanhar, mas o goleiro Douglas defendeu.

Na ponta do ataque, o camisa 91 foi o primeiro homem a pressionar a saída de bola do Tombense, forçando as jogadas a irem para os lados. Depois do gol de Kaique Kenji, o atacante passou a sair um pouco mais da área para fazer o pivô para seus companheiros e também fazendo volume nos flancos.

Chico da Costa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ainda como referência na área, Chico seguiu sendo importante para segurar a bola para esperar seus companheiros infiltrarem, principalmente Arroyo pelo lado direito.

Tentou sua primeira finalização aos 37 minutos, quando Ryan Guilherme roubou a bola em pressão na saída do Tombense e a bola sobrou para o gaúcho, que chutou forte, mas por cima do gol.

Na segunda etapa, muito pela queda de intensidade da equipe, Chico da Costa apareceu menos na partida, mas seguiu fazendo seu papel na pressão e como referência. Aos 14 minutos, recebeu a bola na intermediária em contra-ataque, mas não conseguiu dominá-la.

Estatísticas de Chico da Costa em Tombense x Cruzeiro