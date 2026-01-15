PVC é sincero sobre chegada de Gerson ao Cruzeiro: 'Só no Flamengo'

Paulo Vinicius Cesar Coelho, o 'PVC', avaliou a chegada de Gerson ao Cruzeiro nesta quarta-feira (14). O meia volta ao Brasil como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Para tirá-lo do Zenit, o Cabuloso desembolsou cerca de 30 milhões de euros.

Durante o programa "De Primeira", no UOL Esporte, PVC falou com siceridade sobre o futuro de Gerson no Cruzeiro.

- Ele é viciado em vencer, mas só venceu no Flamengo. Só venceu no Flamengo. No Fluminense ele ganhou a Primeira Liga, que é um torneio que não existe mais, foi um torneio de uma edição que em 2016. Ele só ganhou no Flamengo - começou PVC.

- Uma parte da história do Gerson no Cruzeiro passa pelo Tite. Uma das melhores passagens dele na carreira foi com o Tite. Jogou de segundo volante e de meia-direita. O Tite tirou muito dele, mas não foi um sucesso no Flamengo. O Gerson foi. Então, se vai vencer, depende do Tite funcionar. Ele está um ano e meio sem trabalhar, mas todo mundo sabe da carreira do Tite, do sucesso dele - completou o jornalista sobre a chegada de Gerson ao Cruzeiro.

Gerson foi apresentado no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Cruzeiro contratou Gerson por valor 'acima do teto' no mercado da bola

Gerson chega ao Cruzeiro quebrando recordes e assumiu o posto de maior contratação da história do futebol brasileiro. A equipe mineira desembolsou 27 milhões de euros, ou R$ 169 milhões, para ter o meio-campista, mas a cifra pode ser considerada "acima do teto" ao comparar com a avaliação do valor de mercado do atleta, que está em queda desde sua chegada ao Zenit.

O Flamengo negociou a saída de Gerson para o futebol russo em julho de 2025 após o pagamento integral da multa de 25 milhões de euros. Na época, o meia estava no auge de sua valorização financeira na carreira e tinha o seu valor de mercado cotado nos mesmos 25 milhões pagos pelo Zenit. Entretanto, o semestre jogado fora do Brasil foi o suficiente para reduzir consideravelmente suas cifras até o momento da proposta apresentada pelo Cruzeiro.

Entre junho e dezembro do ano passado, Gerson, do Cruzeiro, sofreu duas desvalorizações no mercado da bola. Os dados são da plataforma Transfermarkt, especializada no mercado de transferências e avaliação de clubes e atletas. Segundo o site, o meia desvalorizou sete milhões de euros. No período, saiu de 25 milhões de euros para 22 milhões e, no último mês do ano, chegou ao atual valor de 18 milhões de euros.

Isso significa que o Cruzeiro desembolsou quase dez milhões de euros "a mais" para contratar Gerson e atingir o valor mínimo que foi estabelecido pelo Zenit para tirá-lo da equipe. Entretanto, vale ressaltar que a as avaliações não cravam oficialmente qual é o valor de mercado de um atleta, mas sim uma projeção de quanto custa o jogador diante da realidade do mercado com outros clubes e atletas.