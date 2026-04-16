Torcida do Cruzeiro culpa dupla por derrota na Libertadores: 'Parabéns'

No segundo jogo da fase de grupos da Libertadores, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica, na noite desta quarta-feira (15). Nas redes sociais, dois jogadores do Cabuloso foram muito criticados pelos torcedores e acabaram levando a 'culpa' da derrota.

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Os chilenos saíram na frente com Giani. A Raposa conseguiu o empate com Matheus Pereira, de pênalti, mas no fim Martínez garantiu os três pontos para o time do Chile. Como venceu o primeiro jogo da Libertadores, o Cruzeiro tem 3 pontos na tabela.

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Nas redes sociais, o goleiro Matheus Cunha e o lateral William foram os jogadores mais criticados pela torcida do Cabuloso depois da derrota para a Universidad Católica. Veja comentários depois da derrota do Cruzeiro na Libertadores:

Universidad Católica vence Cruzeiro na Libertadores (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Veja os comentários sobre a dupla

Como foi o jogo do Cruzeiro na Libertadores

A primeira grande chance do jogo veio do lado celeste. Em jogada em velocidade, Neyser escorou para Matheus Pereira, de fora da área, chutar forte para defesa de Bernedo. A resposta dos chilenos veio em cobrança de escanteio de Zuqui, cabeceada por Zampedri, que bateu nas duas traves, mas foi afastada pela defesa. Tensão para o Cruzeiro na Libertadores!

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Instantes depois, no entanto, a defesa celeste não conseguiu impedir Giani, que subiu mais que todos da Raposa e cabeceou por cima de Matheus Cunha. Sentindo o melhor momento na partida, a Universidad Católica partiu para o ataque, dando espaços também para contra-ataques mineiros.

Quando o clima ficava mais tenso no Mineirão, Kaiki foi atingido no rosto por Montes, e o árbitro Carlos Betancur imediatamente assinalou pênalti. Matheus Pereira deslocou o goleiro Bernedo e chutou no canto direito para empatar a partida.

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O Cruzeiro teve outra chance quando Neyser recebeu na esquerda cortou para dentro e passou para Christian chutar, mas o arqueiro chileno fez boa defesa. Quando os donos da casa martelavam em busca da virada, a Universidad Católica garantiu os três pontos com gol de Martinez. Derrota do Cruzeiro na Libertadores!