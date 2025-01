Torcida do Corinthians se revolta com marcação da arbitragem: ‘Por quê?’

Nesta quinta-feira (16), o Corinthians enfrenta o RB Brgantino na estreia do Campeonato Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os donos da casa saíram na frente com Lucas Evangelista, mas por pouco, o Timão não teve uma oportunidade clara para empatar.

continua após a publicidade

➡️Corinthians está escalado com novidades para a estreia no Paulistão

Aos 14 minutos, Romero invadiu a área, foi derrubado por Juninho Capixaba e o árbitro assinalou pênalti para o Corinthians. Após revisão do VAR, foi constatado que o paraguaio estava impedido na origem da jogada e a marcação foi anulada.

Houve uma demora para a decisão do Matheus Candançan, árbitro do jogo. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians se revoltaram com a anulação e exigiram que a imagem fosse mostrada, fato que só aconteceu após alguns minutos de jogo.

continua após a publicidade

Romero chegou a ser derrubado por Juninho Capixaba na área, mas o pênalti foi anulado por Matheus Candançan (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a reação dos torcedores

Apesar da revolta da Fiel nas redes sociais, a transmissão oficial do jogo exibiu o lance desde sua origem, com as linhas traçadas. No momento em que saiu do meio de campo, o jogador do Corinthians aparece com a cabeça ligeiramente à frente da linha que divide o gramado.

Momento em que Romero partiu para a jogada (Foto: Reprodução/TNT Sports)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Time alternativo do Corinthians

Ramón Díaz decidiu escalar uma equipe alternativa daquela que alcançou nove vitórias consecutivas no final do último Campeonato Brasileiro. O técnico argentino optou por utilizar jogadores com menos minutagem e montou o time com: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, João Pedro e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno; Romero e Héctor Hernández.