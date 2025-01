Corinthians está escalado com novidades para a estreia no Paulistão

O Corinthians está escalado para enfrentar o RB Bragantino nesta quinta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ramón Díaz fez alterações na equipe para a partida no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Seguindo a proposta adotada pela comissão técnica para o início do Paulistão, o Corinthians terá uma equipe alternativa no confronto contra o adversário do interior paulista. O Timão entrará em campo com: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno; Romero e Héctor Hernández.

A ideia de Ramón Díaz é poupar, nas primeiras rodadas do torneio estadual, os jogadores que terminaram o último Brasileirão como titulares. Os atletas se reapresentaram no dia 7 de janeiro, e a comissão técnica considera o período de treinamento muito curto para as primeiras partidas do Paulistão.

João Pedro Tchoca é uma das principais novidades na equipe titular. Inicialmente, Félix Torres seria o parceiro de Cacá na zaga. O equatoriano não participou do treino aberto à imprensa, na quarta-feira (15), e foi poupado pela comissão técnica. O jovem de 21 anos, que defendeu o Ceará na última temporada, ganhou a vaga para o confronto.

Talles Magno entrará em campo com uma nova função: meia-armador. O esquema com quatro jogadores no meio de campo foi fundamental para a sequência de nove vitórias consecutivas do Corinthians no Brasileirão. Com os desfalques de Garro, que se recupera de lesão, e Coronado, considerado titular na ausência do argentino, Ramón Díaz optou por improvisar o atacante.

O adversário

Treinado por Fernando Seabra, o RB Bragantino estreia no Paulistão com: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Vinicinho; Isidro Pitta e Sasha.