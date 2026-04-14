Torcida do Corinthians manda recado a Yuri Alberto após gol perdido no Derby

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, na noite deste domingo (12), em jogo válido pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, torcedores do Timão mandaram recados a Yuri Alberto, que perdeu uma chance clara.

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Com dois a menos, o Corinthians teve dificuldade de criar chances de gol, mas soube se defender e segurou o resultado na Neo Química Arena. Na reta final do jogo, Yuri Alberto saiu cara a cara com Carlos Miguel, mas teve o chute defendido pelo goleiro.

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Nas redes sociais, torcedores do Corinthians se dividiram em relação ao gol perdido pelo centroavante. Muitos criticaram e apontaram que o camisa 9 deve melhorar a finalização, mas outros prestaram apoio ao jogador. Veja os comentários abaixo:

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Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Veja comentários sobre o lance de Yuri

Resumo do jogo entre Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa do rival.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.

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O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.

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