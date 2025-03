Torcida do Botafogo corneta amistoso, mas exalta jogador: ‘A redenção’

O Botafogo entrou em campo, neste sábado (22), em primeiro desafio do treinador Renato Paiva antes da estreia do Brasileirão, contra o Palmeiras, no próximo domingo (30). Apesar da vitória parcial por 2 a 0, o primeiro tempo não foi de encher os olhos do torcedor. Mas, um jogador ficou isento de críticas pela partida no Nilton Santos: Patrick de Paula.

Alexander Barboza abriu o placar aos 39 minutos, e o atacante ampliou em seguida com um golaço de fora da área. A reta final da etapa inicial parece ter engatado a equipe, já que os primeiros 45 minutos não foram de grandes emoções.

Depois de cerca de um mês sem jogos oficiais e de preparação para a temporada, o Alvinegro não apresentou grande evolução na primeira etapa do amistoso. Sem muitas alternativas de criação no meio, o Alvinegro apostou em lançamentos e tem encontrou dificuldade de se livrar da marcação do Novorizontino. Com dificuldade de construção de jogadas trabalhadas, o chute de fora da área foi a alternativa encontrada para abrir o placar. E foi assim, que Patrick de Paula marcou o segundo gol da partida, e esfriou os ânimos dos torcedores nas redes sociais. Confira os comentários:

A partida será o último teste do Glorioso antes do início da temporada nacional. Em seguida, faz sua estreia pelo Brasileirão contra o Palmeiras, no próximo domingo (30), no Allianz Parque. A partida, marcada para às 16h (de Brasília), marca o duelo entre o vice e o campeão brasileiro da última temporada.

Renato Paiva definiu o Botafogo com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Santi Rodríguez e Igor Jesus. No amistoso, ambas equipes podem fazer substituições ilimitadas.

