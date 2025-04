Barcelona x Real Madrid: qual o jogador mais famoso da final da Copa do Rei?

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Estádio de la Cartuja, em Sevilla, pela final da Copa do Rei. Para a ocasião, o Lance! avaliou os jogadores das equipes que mais apresentam seguidores no Instagram.

Na rede social, a equipe merengue sai na frente com ampla vantagem. Os três jogadores mais seguidos da decisão da Copa do Rei são todos do Real Madrid. Tratam-se de Mbappé, Vinícius Jr e Jude Bellingham.

O primeiro da lista é o astro francês, que soma 123 milhões de fãs no Instagram. Posteriormente, encontra-se o atacante brasileiro, com mais de 52 milhões de seguidores. Para finalizar o top 3, o meia inglês aparece com mais de 39 mil.

Vale destacar, que o quarto jogador mais seguido da final da Copa do Rei é Luka Modric, também do Real Madrid. O astro da croácia, que já venceu a Bola de Ouro em 2018, coleciona 37,2 milhões no Instagram.

Quem é o atleta com mais seguidores do Barcelona?

Do lado catalão, o atleta com mais fãs na rede social é Robert Lewandowski. O atacante polonês, vencedor do Fifa The Best de 2020 e 2021, lidera a equipe do técnico Hansi Flick na influencia digital com mais de 37 milhões seguidores. O brasileiro Raphinha conta com 12,4 milhões no Instagram. A jovem estrela Lamine Yamal tem 28,3 milhões.

Apesar da alta influência dentro de fora de campo, o camisa 9 não estará apto para o El Clássico decisivo. Ele sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e está fora das partidas do Barcelona desde a vitória sobre o Mallorca, na última terça-feira (22), pela La Liga. A previsão de retorno do atacante é para a partida contra o Inter de Milão, pela semifinal da Champions League.

El Clássico

A decisão da Copa do Rei será marcada por mais um encontro entre Barcelona e Real Madrid na temporada de 2025. Se a equipe merengue se destaca pelo número de seguidores dos jogadores, a catalã domina quando o assunto é resultado esportivo.

Além de liderar o Campeonato Espanhol, a equipe de Hansi Flick lidera o retrospecto deste ano contra a de Carlo Ancelotti. Ao todo, os clubes se enfrentaram duas vezes nesta temporada, com duas vitórias do Barcelona.

O Real Madrid busca mudar o restrospecto da temporada. As equipes entram em campo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio de la Cartuja, em Sevilla, para definir o título da Copa do Rei.