Real x Barcelona: árbitro de final da Copa do Rei chora em coletiva

A final entre Real Madrid e Barcelona, pela Copa do Rei, começou de forma emotiva mais de 24 horas antes de a bola rolar na Andaluzia. Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro escalado para conduzir "El Clásico", chorou em entrevista coletiva que antecede o duelo.

Natural de Bilbao, o também técnico dentário foi às lágrimas após um vídeo produzido pelos Merengues em sua produtora audiovisual "RMTV", mostrando erros e lances polêmicos em partidas apitadas por Ricardo. O profissional refletiu sobre a pressão exercida antes do confronto, e deu um depoimento emocionante.

- A verdade é que não importa quais vídeos eles façam. Eles vão ver. Sei o que preciso melhorar e o que tenho que fazer. Quando um filho vai à escola e ouve que o pai é um ladrão, é um verdadeiro sofrimento. Estou tentando educar meu filho para que ele saiba que o pai é honesto, ensino o que é arbitragem, e isso serve para que cada um de nós reflita onde quer chegar. Quero que todos saibam que estar aqui é muito difícil - relatou, emocionado.

Bengoetxea é um dos árbitros mais relevantes do quadro do Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Espanha, mas as aparições em jogos do Real Madrid costumam ser polêmicas. Os problemas chegaram ao ápice em 2023: em visita ao Valencia, os Merengues perderam com expulsão de Vini Jr mesmo sendo estrangulado por um adversário, em partida também marcada pela ativação do protocolo de racismo e hostilidades em todo o Mestalla.

Escalado para conduzir as revisões de vídeo do confronto, González Fuertes também foi duro e prometeu reações do corpo arbitral espanhol em caso de continuidade das reclamações.

- Estamos vendo pessoas anônimas nas redes insultando e ameaçando sem controle. Pessoas que gerenciam as redes dos clubes nos atacando continuamente, e ações e declarações de jogadores que dão origem à crença de que somos desonestos. O sentimento que temos agora é de mais unidade do que nunca. Devemos preservar nosso status, mas precisaremos tomar medidas. Não vamos continuar permitindo o que está acontecendo. Vamos fazer história, porque não vamos continuar tolerando mais o que estamos tolerando - disparou.

🏆 Real Madrid x Barcelona: o corpo de arbitragem do confronto

🕴️ Árbitro: De Burgos Bengoetxea

🚩 Assistentes: De Francisco Grijalba e Pérez de Mendiola

4️⃣ Quarto árbitro: Busquets Ferrer

5️⃣ Quinto árbitro: Rodríguez Moreno

📺 VAR: González Fuertes, Prieto López de Ceraín e Hernández Maeso

A final entre Real Madrid e Barcelona, valendo o título da Copa do Rei, acontece neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP). Em caso de empate, o confronto será estendido à prorrogação, e se necessário, à disputa por pênaltis.