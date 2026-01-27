Torcida do Santos se desespera com desfalque para o Brasileirão: 'Perda trágica'
Jogador foi submetido a cirurgia de urgência
O torcedor do Santos esbarrou com uma péssima e inesperada notícia na noite desta segunda (26). O volante Willian Arão foi diagnosticado com uma pedra de 1cm no rim e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada do cálculo.
Arão permanecerá com uma sonda interna por alguns dias, o que o impedirá de realizar atividades físicas por, pelo menos, duas semanas, perdendo as primeiras rodadas do Santos no Brasileirão.
Arão sentiu fortes dores após o empate sem gols entre Santos e Red Bull Bragantino, no último domingo (25), na Neo Química Arena, e foi encaminhado ao Hospital São Luiz, em São Paulo. Após a realização de exames, foi constatada a presença de um cálculo de grandes proporções, responsável pela crise.
Peça fundamental na luta contra o rebaixamento na última temporada, o jogador é uma das lideranças do elenco e, neste ano, foi titular nas cinco primeiras partidas do Santos no Campeonato Paulista.
Santos deixa a desejar no Paulistão
O Santos tem apenas quatro gols em cinco jogos do estadual e, somando os três confrontos de Série A, diante de Palmeiras, Corinthians e Red Bull Bragantino, somou apenas dois pontos.
Vojvoda terá 72 horas para preparar o Santos para o duelo durante da Chapecoense, na estreia do Brasileirão. O clube viaja até Chapecó e, na sequência do retorno, inicia a preparação para mais um jogo como visitante, diante do São Paulo, pelo Paulistão.
Ainda restam três rodadas para o Peixe na fase de liga do Campeonato Paulista, o que mantém viva a chance de uma vaga no mata-mata do torneio. Na reta final, além do São Paulo, o alvinegro praiano terá o Noroeste e o Velo Clube. Os últimos compromissos são considerados mais acessíveis e podem ajudar o Santos a mudar a situação na tabela.
