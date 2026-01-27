menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcida do Santos se desespera com desfalque para o Brasileirão: 'Perda trágica'

Jogador foi submetido a cirurgia de urgência

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
10:51
Vojvoda treinador Santos
imagem cameraVojvoda perde Willian Arão para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
  • Matéria
O torcedor do Santos esbarrou com uma péssima e inesperada notícia na noite desta segunda (26). O volante Willian Arão foi diagnosticado com uma pedra de 1cm no rim e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada do cálculo.

Arão permanecerá com uma sonda interna por alguns dias, o que o impedirá de realizar atividades físicas por, pelo menos, duas semanas, perdendo as primeiras rodadas do Santos no Brasileirão.

➡️ Brasileirão 2026: conheça os estádios que recebem a Série A

Arão sentiu fortes dores após o empate sem gols entre Santos e Red Bull Bragantino, no último domingo (25), na Neo Química Arena, e foi encaminhado ao Hospital São Luiz, em São Paulo. Após a realização de exames, foi constatada a presença de um cálculo de grandes proporções, responsável pela crise.

Peça fundamental na luta contra o rebaixamento na última temporada, o jogador é uma das lideranças do elenco e, neste ano, foi titular nas cinco primeiras partidas do Santos no Campeonato Paulista.

Santos deixa a desejar no Paulistão

O Santos tem apenas quatro gols em cinco jogos do estadual e, somando os três confrontos de Série A, diante de PalmeirasCorinthians e Red Bull Bragantino, somou apenas dois pontos.

Vojvoda terá 72 horas para preparar o Santos para o duelo durante da Chapecoense, na estreia do Brasileirão. O clube viaja até Chapecó e, na sequência do retorno, inicia a preparação para mais um jogo como visitante, diante do São Paulo, pelo Paulistão.

Ainda restam três rodadas para o Peixe na fase de liga do Campeonato Paulista, o que mantém viva a chance de uma vaga no mata-mata do torneio. Na reta final, além do São Paulo, o alvinegro praiano terá o Noroeste e o Velo Clube. Os últimos compromissos são considerados mais acessíveis e podem ajudar o Santos a mudar a situação na tabela.

Santos x Red Bull Bragantino Paulistão Campeonato Paulista
Santos ocupa 11ª colocação do Campeonato Paulista (Foto: Joisel Amaral/ Agif/Gazeta Press) <br>

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
