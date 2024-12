Torcedores vão ao delírio com decisão do Flamengo para jogo com Criciúma; veja

Uma decisão do Flamengo para o jogo contra o Criciúma movimentou as redes sociais na última terça-feira (3). O clube anunciou a ausência de três titulares para o duelo, o que agitou torcedores, tanto do Rubro-Negro, como de rivais, como o Vasco. As reações envolvem a situação do Fluminense no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Criciúma luta com o Fluminense contra a queda para a Série B do Brasileirão. Se o Tigre vencer o Flamengo, ultrapassa o Tricolor em caso de derrota do time carioca. Com o panorama, rubro-negros brincaram nas redes sociais, torcendo para o rival entrar na zona de rebaixamento.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente - escreveu o Flamengo nas redes, em publicação que já passou de dois mil compartilhamentos.

continua após a publicidade

Veja os comentários nas redes sociais: