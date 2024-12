Flamengo divulga novas baixas para a partida contra o Criciúma

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, não poderá contar com Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro na partida contra o Criciúma na quarta-feira (4). O clube carioca informou que esses jogadores não viajarão com a delegação para Santa Catarina por questões clínicas.

O goleiro argentino se queixou de dores no ombro direito, enquanto o zagueiro relatou desconforto no músculo adutor da coxa direita. Já o lateral-esquerda está com incômodo na panturrilha esquerda.

Além desses atletas, Gerson e De La Cruz, suspensos, também não jogam. O mesmo vale para Gabigol, que será poupado.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante partida no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por outro lado, Flamengo terá retorno nesta quarta

Luiz Araújo está de volta aos jogos do Rubro-Negro. O atacante está recuperado da fratura de cartilagem que sofreu no joelho direito em 15 de setembro e fica à disposição do treinador.

Flamengo não tem grandes ambições na competição

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo já está confirmado na Libertadores da próxima temporada. Assim, sem chance de ser campeão do Brasileirão, o time de Filipe Luís joga apenas para cumprir tabela. Vale lembrar, no entanto, que a premiação da competição nacional é equivalente à posição em que a equipe termina. Atualmente, o Rubro-Negro é o terceiro colocado.