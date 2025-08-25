Ausência de Neymar na lista de Ancelotti divide web: ‘Seriedade’
Seleção Brasileira enfrenta Chile e Bolívia, nos dias 04 e 09 de setembro
Após dois meses sem disputar uma partida oficial, a Seleção Brasileira volta as atenções para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (25), o técnico Carlo Ancelotti anunciou a relação dos 23 convocados para defender a amarelinha, nos jogos contra Chile e Bolívia, nos próximos dias 04 e 09 de setembro.
Repleta de novidades, a lista conta com nomes de grande destaque no futebol brasileiro atualmente, como Kaio Jorge e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Alex Sandro, do Flamengo, e Hugo Souza, do Corinthians. No entanto, a ausência do craque Neymar gerou grande repercussão entre os torcedores.
O camisa 10 do Santos, vinha recuperando sua melhor forma física, desde seu retorno ao futebol nacional. Neymar disputou sete partidas completas, após a pausa para o Mundial de Clubes, mas acabou sofrendo um edema na coxa e ficou de fora da lista de relacionados. Veja a reação dos torcedores.
Terceiro na tabela de classificação, com 25 pontos, e já garantido na Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, encara a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, cidade localizada a 4 mil metros de altitude.
Sem Neymar, confira a lista dos 23 convocados
GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians
DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham
ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
