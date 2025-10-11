Torcedores se emocionam com lance de titular do Palmeiras: ‘Como é bom’

Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras vai derrotando o Juventude em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No final da primeira etapa, o atacante Bruno Rodrigues ampliou o placar para o Verdão e voltou a marcar após um longo período fora dos gramados devido a uma lesão no joelho. Nas redes sociais, os torcedores se emocionaram com o gol.

Logo no início de sua trajetória pelo Palmeiras, Bruno Rodrigues rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo e passou por duas cirurgias até ser reintegrado ao elenco. Na partida contra o Juventude, o atacante começou entre os titulares e foi coroado com um gol após ficar fora de atividade por mais de um ano.

Os torcedores comemoram o gol nas redes sociais com uma dose extra de animação. Para um dos internautas, é muito emocionante ver o atacante voltar a jogar bola, principalmente fazendo gols pelo Palmeiras. Confira abaixo.

Além de Bruno Rodrigues, o ídolo Raphael Veiga e o zagueiro Bruno Fuchs também balançaram as redes na partida contra o Juventude. Com o resultado parcial, os comandados de Abel Ferreira estão se isolando na liderança do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos somados.

