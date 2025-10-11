Zebra? Vidente faz previsão para Palmeiras x Juventude

Palmeiras e Juventude se enfrentam, neste sábado (10), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião o vidente Luis Filho previu um empate no confronto, mas não descartou uma vitória do time gaúcho.

De acordo com a previsão do tarólogo, a equipe do técnico Abel Ferreira irá dominar o confronto. Diante disso, o Palmeiras terá inúmeras chances de marcar, tendo um grande volume de criação de jogadas.

Apesar disso, o vidente chamou atenção do Alviverde para a possibilidade de chances desperdiçadas. Ele afirmou, que apesar do domínio e do favoritismo, a equipe paulista não pode entrar de salto alto e precisa aproveitar os bons momentos do jogo.

Para o lado do Juventude, o vidente apontou que a equipe se monstrará de forma aguerrida, tentando criar dificuldades para o adversário. O setor defensivo pode ser capaz de frustrar algumas investidas do Palmeiras.

Em uma forma geral, Luis Filho previu um grande equilíbrio energético para a partida. Para ele, o resultado mais provável é um empate, mas ele não descartou a possibilidade de uma zebra no confronto.

Palmeiras x Juventude

O confronto entre as equipes, deste sábado (11), é válido pela 12ª rodada do Brasileirão, em um jogo que precisou ser adiato na época. Atualmente, o Alviverde é líder do campeonato nacional, com 55 pontos somados.

Por outro lado, o Juventude busca se livrar da zona de rebaixamento. Neste momento, o clube se encontra na 19ª colocação, na frente apenas do Sport. Cinco pontos separam a equipe do Santos, atual 16º colocado.