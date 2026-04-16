Flamengo divulga relacionados com duas novidades diante do Independiente Medellín
Rubro-Negro tem retorno de jogadores do departamento médico
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O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Independiente Medellín-COL nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. As principais novidades são os retornos de Éverton Cebolinha e Saúl Ñíguez.
Como antecipado pelo Lance!, a dupla treinou normalmente durante a semana e fica à disposição de Leonardo Jardim. Cebolinha retorna após fratura na costela sofrida diante do Red Bull Bragantino, enquanto Saul está disponível pela primeira vez no ano. O espanhol passou por cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro e ainda não atuou nesta temporada.
Por outro lado, Erick Pulgar e Jorginho seguem no departamento médico e desfalca a equipe nesta noite. Confira abaixo os relacionados.
Relacionados do Flamengo contra o Independiente Medellín
Goleiros: Rossi, Dyogo Alves, Andrew.
Zagueiros: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão.
Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela.
Meio-campistas: De Arrascaeta, De la Cruz, Carrascal, Everton Araujo, Lucas Paquetá, Saúl.
Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan.
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✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INDEPENDIENTE MEDELLÍN
2ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Disney+
🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)
Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
IND. MEDELLÍN (Técnico: Alejandro Restrepo)
Eder Chaux, Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortíz e Frank Fabra; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna e John Montano; Francisco Chaverra e Francisco Fydriszewski.
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