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Flamengo divulga relacionados com duas novidades diante do Independiente Medellín

Rubro-Negro tem retorno de jogadores do departamento médico

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/04/2026
18:39
Leonardo Jardim na beira do campo em Corinthians x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)
imagem cameraLeonardo Jardim na beira do campo em Corinthians x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)
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O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Independiente Medellín-COL nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. As principais novidades são os retornos de Éverton Cebolinha e Saúl Ñíguez.

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Como antecipado pelo Lance!, a dupla treinou normalmente durante a semana e fica à disposição de Leonardo Jardim. Cebolinha retorna após fratura na costela sofrida diante do Red Bull Bragantino, enquanto Saul está disponível pela primeira vez no ano. O espanhol passou por cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro e ainda não atuou nesta temporada.

Por outro lado, Erick Pulgar e Jorginho seguem no departamento médico e desfalca a equipe nesta noite. Confira abaixo os relacionados.

Saúl sorri em retorno às atividades com os companheiros no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
Saúl sorri em retorno às atividades com os companheiros no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Relacionados do Flamengo contra o Independiente Medellín

Goleiros: Rossi, Dyogo Alves, Andrew.

Zagueiros: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão.

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela.

Meio-campistas: De Arrascaeta, De la Cruz, Carrascal, Everton Araujo, Lucas Paquetá, Saúl.

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INDEPENDIENTE MEDELLÍN
2ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Disney+
🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)

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Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

IND. MEDELLÍN (Técnico: Alejandro Restrepo)
Eder Chaux, Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortíz e Frank Fabra; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna e John Montano; Francisco Chaverra e Francisco Fydriszewski.

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Imagem do Complexo Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Imagem do Complexo Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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