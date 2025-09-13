Torcedores reagem a gol do Corinthians contra o Fluminense: ‘Acredite se quiser’

Com pouco mais de 21 mil presentes no Maracanã, o Fluminense foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de falta do lateral Matheusinho, o Timão chegou aos 29 pontos e assumiu a 9ª colocação. Já o tricolor carioca estacionou na 10ª posição, com um ponto a menos.

continua após a publicidade

➡️Nível técnico de Fluminense x Corinthians revolta torcedores: ‘Nossa senhora’

Matheusinho contou com a sorte na hora da cobrança da falta. Próximo a lateral, o jogador mandou uma fechada na direção do gol, que passou por toda a área e estufou as redes do goleiro Fábio. Após o lance, os torcedores comemoraram nas redes sociais.

Para um dos os internautas, o lateral pode ser considerado o novo “pé de anjo” da equipe. O apelido é do ídolo corintiano, Marcelinho Carioca, especialista em cobranças de falta. Confira as reações abaixo.

continua após a publicidade

O Fluminense se prepara para enfrentar o Vitória, no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), no Barradão. Já o Corinthians, também viaja ao Nordeste,onde enfrente o Sport no próximo domingo (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h30, na Ilha do Retiro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Fluminense x Corinthians?

Texto: Pedro Brandão

Mesmo após se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense não levou um público de chamar atenção para o Maracanã. O frio da arquibancada contagiou os primeiros 30 minutos de jogo. O Tricolor precisou de meia hora para chegar no gol pela primeira vez. Ganso – que era o único que ainda chamava alguma atenção – deixou Cano de frente para Hugo. O argentino cabeçeou na mão do goleiro. Depois disso, o Tricolor passou a atacar com mais efetividade. Fuentes e Lima de um lado e Santi Moreno e Fidelis do outro levavam perigo nas extremidades.

continua após a publicidade

Do lado do Corinthians, a torcida compareceu e cantou do início ao fim do primeiro tempo. Por vezes até fazendo mais barulho que os cariocas. O fôlego, porém, não se refletiu em campo. O Timão deixou o Flu ter a bola e não levou perigo em nenhum momento ao gol de Fábio.

Matheusinho e Otávio disputam bola em Fluminense x Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O início do segundo tempo não mostrou uma grande ruptura inicial do que foi o fim da primeira etapa. Enquanto o Fluminense chegava, mas se embananava no terço final e não criava chances claras, o Corinthians sequer ameaçava chegar no gol tricolor. Tudo mudou após o gol. Matheuzinho bateu bem uma falta para área na direção da segunda trave. A bola raspou (ou não) na cabeça de André Ramalho, bateu na trave e entrou.

Depois do gol, o Fluminense passou a ter mais pressa. Se já não conseguia fazer a melhor escolha no último terço com calma, o desespero para marcar piorou a situação. Quem se aproveitou foi o Corinthians, principalmente com Yuri Alberto, que conseguiu oferecer profundidade e fez a defesa do Tricolor correr para trás em alguns momentos, dificultando a busca pelo empate – que não chegou.