André Ramalho abre jogo sobre gol do Corinthians: ‘Vou ser honesto’

O Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0, na noite deste sábado (13), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi atribuído a André Ramalho, que tentou cabecear após cruzamento de Matheuzinho. A bola enganou o goleiro Fábio e acabou entrando. Após o duelo, o zagueiro foi sincero ao comentar o lance

continua após a publicidade

- Vou ser honesto, bateu um vento, vamos dizer assim, mas acho que o gol é muito mais do Matheuzinho do que meu, mérito para o grande cruzamento dele, minha função ali é mais atrapalhar o Fábio, talvez se eu não tivesse ali ele teria pego, mas vamos deixar o gol para o Matheuzinho, vamos ser honestos, minha ética não deixaria roubar esse gol dele - revelou o jogador em entrevista ao 'Premiere'.

Foi o primeiro gol de André Ramalho nesta temporada, mas após a sinceridade na entrevista, o tento pode ser anotado para Matheuzinho. Seria então o segundo gol de falta do lateral-direito do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, o outro foi contra o Juventude.

continua após a publicidade

O Timão ultrapassou o Fluminense com a vitória. Os comandados de Dorival Júnior chegaram a 29 pontos e ocupam a nona colocação na tabela do Brasileirão. A partida foi marcada pelos desfalques do Corinthians, que entrou em campo sem cinco titulares.

- Sobre o jogo é isso, muitos desfalques, mas essas coisas fazem parte do futebol, temos que aprender a lidar, o mais importante é que quem está em campo mostrou que tem potencial, que tem nível para jogar partidas como essa, a gente soube jogar o jogo, talvez não teve brilhantismo, mas soubemos nos defender, atuar como time, e quem entrou no lugar de quem geralmente joga fez um grande papel, e nos ajudou muito a conquistar esses três pontos - disse o zagueiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

André Ramalho participou do lance que resultou em um gol do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

O clube alvinegro terá a semana livre para treinar antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (21), o Timão encara mais um jogo fora de casa, contra o Sport, em Recife, às 17h30 (de Brasília).