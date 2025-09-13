Fluminense: Igor Rabello aponta motivo de derrota para o Corinthians

O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians neste sábado (13), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Tricolor entrou em campo com equipe alternativa, e Igor Rabello apontou a falta de entrsoamento como problema.

— A equipe não costuma jogar sempre junto. Talvez tenha faltado um pouco de entrosamento. Infelizmente, tomamos um gol de bola parada. A bola passou direto, mas a equipe lutou bastante. Se empenhou, não faltou entrega. Pode ter faltado um pouco de entrosamento entre a gente — disse o defensor ao "Premiere" na saída de campo.

Sobre a primeira vez entre os titulares do Flu, o zagueiro lamentou a derrota e o lance que gerou o gol do Corinthians.

— Não é estreia de titular que eu imaginava, queria a vitória. A bola passou sobre todo mundo, infelizmente, caiu direto no gol. Todo mundo estava tentando dar o melhor ali, mas a bola passou e entrou direto. Agora é focar para melhorar essa bola parada para não tomar outro gol — afirmou.

Ainda sobre a estreia como titular, Igor Rabello exaltou a oportunidade de representar o Fluminense mais uma vez. O jogador passou pelas categorias de base da equipe.

— É muito bom poder representar esse escudo que eu sempre admirei muito, sempre me dediquei desde a base. Não foi a estreia que eu imaginava, queria a vitória. Mas também estou um tempo sem jogar, quase dois meses, foi bom para pegar um ritmo de jogo. Agora é cada dia melhorar mais para poder representar melhor ainda esse escudo.

