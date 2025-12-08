menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores do Vasco comemoram resultado de premiação do Brasileirão: 'Boa noite'

Rayan foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
21:22
Torcida do Vasco São Januário
imagem cameraElenco do Vasco aplaudindo torcida do clube em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) promove o Prêmio Brasileirão 2025, nesta segunda-feira (8), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, o atacante Rayan, do Vasco, venceu o prêmio de revelação do campeonato. O fato fez os torcedores do Cruzmaltino comemorarem nas redes sociais.

O jovem, de apenas 18 anos, foi um dos destaques da equipe do técnico Fernando Diniz. Durante a temporada de 2025, Rayan atuou em 34 jogos da equipe carioca, tendo 14 gols marcados e uma assistência.

O rendimento do jogador fez ele ser o franco favorito na categoria revelação do Brasileirão. A confirmação da conquista levou os torcedores do Vasco à loucura nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Rayan venceu o prêmio revelação do Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Reprodução/CBF TV)
