Torcedores do Botafogo apontam pior em campo contra o Grêmio: 'Não consegue'

O Botafogo sofreu uma dura derrota para o Grêmio, na noite desta quarta-feira (4), com atuação de gala do atacante Carlos Vinícius, que marcou três gols. Nas redes sociais, torcedores do Alvinegro apontaram o pior jogador em campo.

Com belo gol de Arthur Cabral, o Botafogo saiu na frente do Grêmio, que logo empatou com Carlos Vinícius. O Alvinegro voltou a frente com Danilo, mas o centroavante do Imortal marcou duas vezes para virar. Tetê e Edenílson aumentaram a conta, e o camisa 8 do Botafogo marcou mais um para dar números finais ao duelo.

Nas redes sociais, o goleiro Neto foi eleito o pior em campo por muitos torcedores do Botafogo. Veja os comentários abaixo:

Carlos Vinícius marca 3 gols e Grêmio vence Botafogo por 5 a 3 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/GazetaPress)

Veja comentários sobre o goleiro

Como foi o jogo do Botafogo

Na Arena, o time comandado por Martín Anselmi deu mais demonstrações da evolução com o novo modelo de jogo. Ainda que carecendo de ajustes na defesa, o Botafogo desfila bom futebol em campo tendo como pilar do trabalho o toque de bola rápido e aproximado.

Se perdeu Santi Rodríguez, titular do time, por lesão logo no começo, o Alvinegro não se abateu e respondeu com gol de Arthur Cabral. Barboza achou lindo lançamento para o centroavante, que atacou o espaço, ajeitou para a direita e mandou uma bomba. Na fase ofensiva, tudo certo. Atrás, Anselmi viu erro de Mateo Ponte custar o empate do Grêmio com Carlos Vinícius.

Sem diminuir o ritmo, o Botafogo foi avançando com os toques curtos e viu a qualidade técnica sobressair. Tabela no meio, bola em Montoro, que achou lindo passe para Danilo dar vantagem novamente ainda no primeiro tempo com um golaço para aplaudir de pé. Lindo do meio para frente, mas caótico na zaga. O Grêmio foi com tudo com uma simples alteração.

A entrada de Amuzu desconsertou a defesa do Botafogo contra o Grêmio pelo lado direito. Foram do camisa 9 as jogadas do segundo e quarto gols, marcados por Carlos Vinícius e Tetê. No meio desses, o centroavante ainda converteu com categoria o pênalti assinalado após toque no braço de Alex Telles. Triplete da referência do Imortal na Arena, que ampliou com Edenílson. No fim, Danilo fez e voleio — contando com desvio — e diminuiu para ar números finais.

