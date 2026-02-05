Romário TV mira mercado de transmissões e planeja cobertura da Copa do Mundo

Conteúdo Especial

A Romário TV completou um ano de existência no último mês. Desde o início, o canal se destacou por produções de conteúdos esportivos, e claro, pela presença constante do próprio Baixinho na realização de entrevistas. O sucesso no curto período faz os sócios do projeto almejar novos horizontes.

Ao Lance!, os empresários e sócios da Romário TV, Vitor Zurka e Rafael Cuia, falaram sobre as projeções do canal e o desejo de ter o direito de transmissões ao vivo de campeonatos. De acordo com eles, as expectativas são otimistas e é possível que o canal já consiga transmitir torneios ainda em 2026.

— Esse ano a gente busca se consolidar como um canal de conteúdo como entrevistas e documentários sobre futebol, mas a parte de direito de transmissão é algo que está no radar. Espero termos novidades nos próximos dias, estamos negociando alguns direitos de campeonatos nacionais, que podemos anunciar em breve. Queremos preencher nossa grade e consolidar o canal, além de entrar nesse mercado de transmissões ao vivo — disse Vitor Zurka.

Diante da fala do sócio, Rafael Cuia ainda cogitou a possibilidade de vermos Romário como comentarista nas transmissões do canal. O empresário chegou a brincar com o jeito ácido do Baixinho em expor as próprias opiniões.

— O Romário já comentou, mas era melhor jogando (risos). Ele tem aquele jeito ácido dele. Então, as pessoas precisam entender que ele será sincero, nunca será político. É o jeito dele — Rafael Cuia.

Romário ao lado de sócios da Romário TV (Foto: Reprodução)

Copa do Mundo na Romário TV

Além de expor o desejo de contar com transmissões ao vivo no projeto, os sócios da Romário TV também falaram sobre a cobertura da Copa do Mundo de 2026. O principal evento do calendário do futebol mundial deste ano terá a presença in loco do canal e uma grade de programas diários.

— 2026 será um ano muito importante para a Romário TV. Temos um ano de canal, que superou as expectativas, com números fantásticos e com o Romário muito participativo. Teremos um ano de Copa do Mundo, onde teremos novos projetos a partir de março. Vamos ter uma cobertura in loco, diretamente dos Estados Unidos e programas ao vivo. Iremos inaugurar um estúdio aqui no Rio de Janeiro e teremos nomes importantes ao nosso lado, como o narrador Bruno Cantarelli e a Eliza Ranieri — disse Vitor Zurka.

Com as projeções otimistas para o projetos, Rafeal Cuia ligou diretamente a figura de Romário ao sucesso do canal. Segundo o empresário, a felicidade do Baixinho com o empreendimento tem sido o combustível para o sucesso.

— Somos amigos do Romário há muito tempo. Quando apresentamos o projeto, ele gostou logo de cara. Estamos trabalhando com um ídolo. Ele superou todas as expectativas, está amarradão. Viajamos para a Europa, entrevistamos o Toni Kross, Piqué, está sendo muito legal — concluiu o sócio da Romário TV.

