Torcedores mandam recado para Vojvoda após empate do Santos: ‘Não é o Barcelona’
Treinador foi bastante exaltado nas redes sociais
Com grande atuação do atacante Lautaro Diaz, o Santos deixou escapar a vitória e ficou no empate com o Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do resultado, os torcedores exaltaram o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando do Peixe.
Em busca de um respiro na tabela de classificação, o Santos saiu atrás no placar com um gol de Lucas Braga. Com um gol e uma assistência para Barreal, Lautaro Diaz comandou a virada santista no início da segunda etapa. No final do confronto, o zagueiro Pedro Henrique empatou para o Bragantino.
Mesmo deixando escapar o resutado, os santistas destacaram a evolução da equipe sob o comando de Vojvoda e elogiaram a atuação de Lautaro Diaz. Em tom de brincadeira, um dos internautas chegou a dizer que não era o Barcelona em campo. Confira abaixo.
Com o resultado, o Santos se manteve na 16ª colocação, com 27 pontos somados. Já o Massa Bruta, ultrapassou o Grêmio e assumiu a 9ª posição com 32 pontos. As equipes voltam a campo nesta semana, pelo Brasileirão.
Como foi Bragantino x Santos?
Texto por: Juliana Yamaoka
O Santos entrou em campo inspirado, vestindo um uniforme especial em apoio ao Ministério da Saúde para a campanha de incentivo à doação de órgãos no país. A camisa apresentava detalhes que remetiam a pontos cirúrgicos, em alusão aos órgãos transplantados e às vidas preservadas.
O Brasil atingiu a marca de 14,9 mil transplantes no primeiro semestre de 2025, o maior número da série histórica. O dado representa um crescimento de 21% em relação a 2022. Ainda assim, o índice poderia ser maior, já que 45% das famílias seguem recusando a doação.
Apesar das principais chances no primeiro tempo, foi o Red Bull Bragantino quem abriu o placar — e justamente com dois ex-jogadores do Santos. O Menino da Vila Lucas Barbosa marcou de cobertura após receber passe de Eduardo Sasha.
O Peixe tentou responder com Guilherme, Rollheiser e Lautaro Díaz, mas não conseguiu superar o goleiro Cleiton, que alcançou a marca de 300 jogos com a camisa do Massa Bruta.
Aos quatro minutos, Rollheiser foi bloqueado dentro da área após tabela com Lautaro Díaz, que finalizou de canhota. Minutos depois, o argentino puxou bela arrancada e deixou Lautaro em ótima condição, mas o atacante finalizou rente à trave esquerda, já sem chances para o arqueiro adversário.
O Bragantino ainda reclamou de um possível pênalti de Luan Peres, que esticou a perna e quase acertou o rosto de Pedro Henrique.
O Santos voltou a pressionar com Guilherme, que arriscou chutes próximos à trave, e também com Barreal, que bateu firme de canhota. Cleiton se atrapalhou no lance e a bola acabou ficando presa entre suas pernas, mas, mesmo com sustos, segurou o ataque alvinegro.
No segundo tempo, o Santos reagiu e construiu a virada em apenas quatro minutos. Primeiro, com Lautaro Díaz, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. A jogada começou com Guilherme acionando Souza, que cruzou para o ex-jogador do Cruzeiro completar para o fundo da rede.
Na sequência, foi a vez de Barreal balançar as redes. O argentino, artilheiro do time no Brasileirão com seis gols, dominou e finalizou de canhota após bela arrancada de Lautaro Díaz.
João Schmidt ainda tentou ampliar, mas parou em boa defesa de Cleiton em chute da intermediária. O Bragantino respondeu em cabeçada de Pedro Henrique, que passou rente à trave. Na sequência, Vinicinho ainda aproveitou a sobra, mas não conseguiu concluir.
Aos 32 minutos, Jhon Jhon cobrou escanteio na medida para Pedro Henrique, que apareceu livre de marcação e desviou de cabeça no canto esquerdo de Gabriel Brazão, deixando tudo igual no marcador.
Antes do apito final, o Santos quase retomou a vantagem em finalizações de Billal Brahimi, que estreou ao substituir Rollheiser, em chute de perna esquerda, e de Zé Rafael, em cobrança fechada de escanteio defendida por Cleiton.
