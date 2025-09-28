Torcida do Santos reage a gol marcado pelo Bragantino: ‘Vontade de chorar’

Jogando fora de seus domínios, o Santos vai sendo derrotado pelo Bragantino na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma assistência de Eduardo Sasha, Lucas Barbosa abriu o placar para o Massa Bruta e castigou seu ex-clube. Nas redes sociais, os torcedores santistas lamentaram o gol do ex-atacante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 29 minutos, Jhon Jhon lançou Eduardo Sasha, pela esquerda. Inteligente, o atacante percebeu a movimentação de Lucas Barbosa, que recebeu no meio da marcação e encobriu o goleiro Gabriel Brazão. Em respeito ao ex-clube, o atacante não comemorou o gol.

Nas redes sociais, os torcedores destacaram a capacidade do Santos em sofrer a “Lei do ex”. Segundo um dos internautas, era claro que Lucas Barbosa deixaria sua marca no jogo deste domingo (28). Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com o resultado parcial, o Peixe segue na primeira posição, fora da zona de rebaixamento, com 26 pontos somados. Já o Massa Bruta vai ganhando posições e assume a 10ª colocação, com 31 pontos.