menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcida do Santos reage a gol marcado pelo Bragantino: ‘Vontade de chorar’

Peixe saiu atrás no placar pela 25ª rodada do Brasileirão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
19:31
Lucas Barbosa celebra gol contra o Santos, pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romao/AGIF)
imagem cameraLucas Barbosa celebra gol contra o Santos, pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romao/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando fora de seus domínios, o Santos vai sendo derrotado pelo Bragantino na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma assistência de Eduardo Sasha, Lucas Barbosa abriu o placar para o Massa Bruta e castigou seu ex-clube. Nas redes sociais, os torcedores santistas lamentaram o gol do ex-atacante. 

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 29 minutos, Jhon Jhon lançou Eduardo Sasha, pela esquerda. Inteligente, o atacante percebeu a movimentação de Lucas Barbosa, que recebeu no meio da marcação e encobriu o goleiro Gabriel Brazão. Em respeito ao ex-clube, o atacante não comemorou o gol. 

Nas redes sociais, os torcedores destacaram a capacidade do Santos em sofrer a “Lei do ex”. Segundo um dos internautas, era claro que Lucas Barbosa deixaria sua marca no jogo deste domingo (28). Confira abaixo. 

continua após a publicidade

Com o resultado parcial, o Peixe segue na primeira posição, fora da zona de rebaixamento, com 26 pontos somados. Já o Massa Bruta vai ganhando posições e assume a 10ª colocação, com 31 pontos.

Lucas Barbosa comemora gol do Bragantino diante do Santos (Anderson Romao/AGIF)
Lucas Barbosa comemora com seus companheiros o gol marcado contra o Santos (Foto: Anderson Romao/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias