Em jogo de reviravoltas, Santos empata diante do Red Bull Bragantino
Equipes jogaram pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Santos ficou no empate diante do Red Bull Bragantino por 2 a 2, neste domingo (28), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe saiu atrás no placar após gol de Lucas Barbosa, que recebeu assistência de Eduardo Sasha. No entanto, o Alvinegro Praiano reagiu e conquistou a virada com gols de Lautaro Díaz e Guilherme. O Massa Bruta empatou com Pedro Henrique.
Como foi o jogo?
O Santos entrou em campo inspirado, vestindo um uniforme especial em apoio ao Ministério da Saúde para a campanha de incentivo à doação de órgãos no país. A camisa apresentava detalhes que remetiam a pontos cirúrgicos, em alusão aos órgãos transplantados e às vidas preservadas.
O Brasil atingiu a marca de 14,9 mil transplantes no primeiro semestre de 2025, o maior número da série histórica. O dado representa um crescimento de 21% em relação a 2022. Ainda assim, o índice poderia ser maior, já que 45% das famílias seguem recusando a doação.
Apesar das principais chances no primeiro tempo, foi o Red Bull Bragantino quem abriu o placar — e justamente com dois ex-jogadores do Santos. O Menino da Vila Lucas Barbosa marcou de cobertura após receber passe de Eduardo Sasha.
O Peixe tentou responder com Guilherme, Rollheiser e Lautaro Díaz, mas não conseguiu superar o goleiro Cleiton, que alcançou a marca de 300 jogos com a camisa do Massa Bruta.
Aos quatro minutos, Rollheiser foi bloqueado dentro da área após tabela com Lautaro Díaz, que finalizou de canhota. Minutos depois, o argentino puxou bela arrancada e deixou Lautaro em ótima condição, mas o atacante finalizou rente à trave esquerda, já sem chances para o arqueiro adversário.
O Bragantino ainda reclamou de um possível pênalti de Luan Peres, que esticou a perna e quase acertou o rosto de Pedro Henrique.
O Santos voltou a pressionar com Guilherme, que arriscou chutes próximos à trave, e também com Barreal, que bateu firme de canhota. Cleiton se atrapalhou no lance e a bola acabou ficando presa entre suas pernas, mas, mesmo com sustos, segurou o ataque alvinegro.
No segundo tempo, o Santos reagiu e construiu a virada em apenas quatro minutos. Primeiro, com Lautaro Díaz, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. A jogada começou com Guilherme acionando Souza, que cruzou para o ex-jogador do Cruzeiro completar para o fundo da rede.
Na sequência, foi a vez de Barreal balançar as redes. O argentino, artilheiro do time no Brasileirão com seis gols, dominou e finalizou de canhota após bela arrancada de Lautaro Díaz.
João Schmidt ainda tentou ampliar, mas parou em boa defesa de Cleiton em chute da intermediária. O Bragantino respondeu em cabeçada de Pedro Henrique, que passou rente à trave. Na sequência, Vinicinho ainda aproveitou a sobra, mas não conseguiu concluir.
Aos 32 minutos, Jhon Jhon cobrou escanteio na medida para Pedro Henrique, que apareceu livre de marcação e desviou de cabeça no canto esquerdo de Gabriel Brazão, deixando tudo igual no marcador.
Antes do apito final, o Santos quase retomou a vantagem em finalizações de Billal Brahimi, que estreou ao substituir Rollheiser, em chute de perna esquerda, e de Zé Rafael, em cobrança fechada de escanteio defendida por Cleiton.
Ficha técnica:
RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 SANTOS - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo (28), às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
🗣️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
🧑🤝🧑 Público: 5.824
💰 Renda: R$ 242.960,00
🟨 Cartões amarelos: Jhon Jhon e Eduardo Sasha (Red Bull Bragantino) / Souza e Mayke (Santos)
🥅 Gols: Lucas Barbosa (30'/1ºT) e Pedro Henrique (32'/2ºT)- Red Bull Bragantino / Guilherme (10'/2ºT) e Barreal (14'/2ºT)
⚽ ESCALAÇÕES:
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza (Igor Vinícius); João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser (Brahimi) e Barreal (Caballero); Guilherme e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Laquintana (Fernando), Lucas Barbosa (Vinicinho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas).
