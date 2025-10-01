Ex-jogador analisa lance polêmico em Palmeiras x Vasco: ‘Foi esperto’

O ex-jogador Fernando Prass, atual comentarista dos canais Globo, analisou uma polêmica de arbitragem no confronto entre Palmeiras e Vasco. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance, que movimentou os torcedores do Vasco nas redes sociais, aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 11 minutos, quando Rayan recuperou a bola no campo de ataque, tabelou com Vegetti, e saiu na frente do gol de Weverton.

Ao finalizar no gol, o camisa 77 do Vasco protagonizou uma dividida com o lateral Piquerez. Em campo, os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein mandou o jogo seguir. O VAR também não foi chamado.

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere FC, Fernando Prass concordou com a marcação da arbitragem. Além disso, o ex-goleiro também apontou um detalhe que fez o lance não ser faltoso.

- O Rayan deixa perna direita para ver se o Piquerez toca nela, só que ele recua o joelho. Se o lateral não Palmeiras não tivesse feito isso teria tocado no atleta do Vasco. E assim, seria pênalti. Mas o Piquerez foi muito esperto - disse o comentarista.