imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-jogador analisa lance polêmico em Palmeiras x Vasco: ‘Foi esperto’

Cruzmaltino reclamou de um possível pênalti não marcado

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
19:30
Palmeiras e Vasco se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução/Premiere)
imagem cameraPalmeiras e Vasco se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução/Premiere)
O ex-jogador Fernando Prass, atual comentarista dos canais Globo, analisou uma polêmica de arbitragem no confronto entre Palmeiras e Vasco. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance, que movimentou os torcedores do Vasco nas redes sociais, aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 11 minutos, quando Rayan recuperou a bola no campo de ataque, tabelou com Vegetti, e saiu na frente do gol de Weverton.

Ao finalizar no gol, o camisa 77 do Vasco protagonizou uma dividida com o lateral Piquerez. Em campo, os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein mandou o jogo seguir. O VAR também não foi chamado.

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere FC, Fernando Prass concordou com a marcação da arbitragem. Além disso, o ex-goleiro também apontou um detalhe que fez o lance não ser faltoso.

- O Rayan deixa perna direita para ver se o Piquerez toca nela, só que ele recua o joelho. Se o lateral não Palmeiras não tivesse feito isso teria tocado no atleta do Vasco. E assim, seria pênalti. Mas o Piquerez foi muito esperto - disse o comentarista.

