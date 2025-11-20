Torcedores mandam recado para Diniz após derrota do Vasco: 'Não sabe'

Os torcedores do Vasco perderam a paciência com o técnico Fernando Diniz após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (19), a equipe foi completamente dominada pelo Grêmio e perdeu por 2 a 0. Após a partida, os internautas mandaram um recado para o comandante vascaíno.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Vasco apontam culpado após gol do Grêmio: 'Errou em tudo'

Há menos de um mês, o Vasco conquistava sua quarta vitória seguida ao bater o Bragantino fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumia a oitava colocação. De lá para cá, a equipe perdeu o encanto e chegou a quarta derrota seguida na competição.

Após o resultado negativo contra o Grêmio, os torcedores detonaram o desempenho da equipe comandada por Fernando Diniz. Através das redes sociais, um dos internautas destacou que em quatro rodadas o Vasco saiu de um time que sonhava com Libertadores para aquele que precisa torcer para outros não pontuarem. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com o resultado, o clube de São Januário caiu para a 12ª colocação e segue com 42 pontos somados. No próximo domingo (24), a equipe busca virar a chave e visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília).

➡️Ex-atacante se declara para Coutinho, do Vasco: 'Depois de Messi, foi o melhor que vi'

Como foi a vitória do Grêmio contra o Vasco?

Texto por: Pedro Cobalea

Logo nos primeiros minutos, ficou claro qual seria o enredo do jogo. O Grêmio adiantou suas linhas, marcou forte a saída curta do Vasco — pilar do estilo de Fernando Diniz — e, a partir daí, tomou controle total da partida. A cada tentativa vascaína de construir desde a defesa, surgia uma nova dificuldade, um passe apertado, um erro provocado pelo ritmo imposto pelos gaúchos.

continua após a publicidade

E quando o sistema defensivo do Vasco falhava, Léo Jardim aparecia. O goleiro protagonizou um primeiro tempo quase heroico, com cinco defesas, evitando que o placar desandasse antes do intervalo. Pavón, Cristaldo e Amuzu se revezaram nas finalizações, sempre parando em boas intervenções do goleiro formado na base gremista. Enquanto isso, o Vasco pouco ameaçava: apenas duas finalizações, ambas sem grande perigo.

A superioridade do Grêmio se transformou em gol logo aos três minutos do segundo tempo. Pavón cruzou da direita, a bola desviou e sobrou para Carlos Vinícius, que girou rápido e finalizou com precisão no canto esquerdo, vencendo enfim Léo Jardim. O gol, entretanto, não despertou o Vasco — pelo contrário, foi o Grêmio que seguiu melhor nos minutos seguintes, mantendo o controle do meio-campo e dificultando qualquer reação carioca.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

CArlos Vinícius comemora o gol do Grêmio com seus companheiros (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O Vasco só conseguiu ameaçar de fato aos 22, quando Rayan avançou pela direita e encontrou o Vegetti na área, que cabeceou com perigo, à direita da meta de Volpi. O próprio Rayan arriscou de fora da área pouco depois, mas parou em defesa do goleiro gremista. Foram lampejos isolados num segundo tempo marcado por muitos erros de passe e dificuldade de aproximação no ataque vascaíno.

O Grêmio administrava o resultado quando, já no fim da partida, encontrou o golpe final. Dodi lançou Amuzu em contra-ataque, e o ganês partiu em velocidade, invadiu a área e finalizou com categoria no canto direito. A bola tocou na trave antes de entrar, fechando o placar e dando números mais condizentes com o que foi o jogo.

Com a vitória, o Grêmio confirma sua recuperação na reta final, enquanto o Vasco acumula mais uma atuação preocupante, marcada por erros técnicos e pouca capacidade de reação. Uma noite em que o time gaúcho foi superior em todos os aspectos — e o Vasco, mais uma vez, saiu sem respostas.