Ex-atacante se declara para Coutinho, do Vasco: 'Depois de Messi, foi o melhor que vi'

Durante uma entrevista para um programa argentino, o ex-atacante Mauro Zárate revelou que depois de Lionel Messi, o craque Philippe Coutinho foi o melhor jogador que ele acompanhou durante um treinamento. Segundo ele, era impressionante o que o camisa 10 do Vasco fazia com os companheiros de Inter de Milão.

Os dois dividiram o vestiário pela equipe italiana durante a temporada 2011/2012, pouco antes de Philippe Coutinho acertar sua transferência para o Liverpool. Para Zárate, o craque brasileiro jogava futsal dentro de campo e tinha muita facilidade para definir as jogadas durante os treinamentos pela Inter de Milão.

- Depois de Messi, Coutinho foi o melhor jogador que pude acompanhar em um treinamento. Era uma coisa impressionante, ele jogava futsal e nós jogávamos no campo. A a facilidade que ele tinha para definir as jogadas, a forma como ele pisava na bola, e ainda era muito jovem naquela época. Não teve tantas oportunidades no início pela Inter, mas depois demonstrou toda essa qualidade que ele tem - comentou Mauro Zárate, ex-companheiro de Philippe Coutinho na Inter de Milão.

Relembre a passagem de Philippe Coutinho pelo futebol europeu

Coutinho iniciou sua trajetória na Inter de Milão em julho de 2010, mas teve uma passagem sem muitas oportunidades. Apesar de ter feito bons jogos, não conseguiu uma boa sequência como titular e, por muitas vezes, sequer entrava em campo. Ao todo, ele fez 47 jogos, cinco gols e quatro assistências.

Com pouca minutagem na Itália, o meia foi emprestado para o Espanyol, onde recuperou a confiança, com uma boa sequência de jogos. Pelo clube, Coutinho disputou 16 jogos e marcou cinco gols em sua primeira temporada. Em 2013, voltou para a Itália com o sentimento de estar mais preparado.

Em seguida, Coutinho viveu o auge da sua carreira. Vestindo a camisa do Liverpool, o meia se tornou um dos principais jogadores da equipe pelas próximas cinco temporadas, alcançando a Seleção Brasileira, ao lado de Neymar. Ao todo, foram 201 jogos, 54 gols e 43 assistências.

Ao se destacar na Premier League, o atleta voltou ao futebol espanhol para jogar no Barcelona, em 2018, que pagou 142 milhões de libras esterlinas (R$ 622 milhões, nas cifras da época). Por lá, o jogador completou 106 partidas, com 25 gols e 14 assistências. Convivendo com muitas lesões, o meia não conseguiu ter uma boa sequência e foi emprestado ao Bayern de Munique na temporada seguinte.

No futebol alemão, Philippe Coutinho chegou em uma temporada vitoriosa, conquistando uma Tríplice Coroa. Mas apesar de entrar bem nas partidas e entregar números, não conseguiu conquistar a vaga de titular. Philippe Coutinho disputou 38 partidas pelo Bayern, marcando 11 gols e dando nove assistências. Sua principal partida talvez tenha sido a semifinal da Champions League contra o Barcelona, quando marcou dois gols.

Em 2022, Coutinho retornou ao futebol inglês pelo Aston Villa. Apesar de um início promissor, o jogador novamente lidou com uma sequência de lesões que o impediram de ter uma boa sequência no clube. Pelo Villa, foram 43 jogos, 6 gols e 3 assistências.