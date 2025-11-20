Phillipe Coutinho desfalca o Vasco para a partida contra o Bahia
Jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio
O meia Philippe Coutinho, do Vasco, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota de 2 a 0 para o Grêmio e desfalcará a equipe na partida contra o Bahia, no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
Depois de um retorno marcado por dificuldades físicas e falta de sequência quando chegou ao Vasco em 2024, Coutinho vivia seu melhor momento desde que voltou a São Januário. O camisa 10 acumulava 23 jogos consecutivos, sua maior sequência desde a volta, e vinha assumindo papel de destaque na equipe.
Na partida contra o Grêmio, Coutinho foi substituído aos 42 minutos da segunda etapa para a entrada de Matheus França — que surge como o candidato a assumir sua vaga no duelo contra o Bahia. A ausência do meia representa uma baixa relevante para Fernando Diniz, que tenta reorganizar o time em meio à fase contubarda no Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X VASCO
34ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽ Gol: Carlos Vinícius (GRE) 6 - 2ºT.
🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS), Wagner Leonardo (GRE), Pavón (GRE), Coutinho (VAS), Arthur (GRE), Barros (VAS) e Alysson (GRE).
Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), G. Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Camilo) e Cristaldo (Cuéllar); Pavón (Alysson), Francis Amuzu (Lucas Esteves) e Carlos Vinícius (André Henrique) (Técnico: Mano Menezes)
Escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luís/Leandrinho); Tchê Tchê, Barros (Thiago Mendes) e Coutinho (Matheus França); Rayan, Nuno Moreira (David) e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz).
