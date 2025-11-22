Torcedores reagem a lance de ataque em Lanús x Atlético-MG: 'Merecia'
Decisão da Copa Sul-Americana acontece neste sábado (22)
- Matéria
- Mais Notícias
O primeiro tempo da final da Copa Sul-Americana entre Lanús e Atlético-MG, deste sábado (22), no Paraguai, terminou em um empate sem gols. Durante o período, o Galo foi a equipe que mais chegou perto de abrir o placar, mas parou na trave em uma cobrança de falta de Bernard.
Dudu Galo Doido: radialista canta hino do Atlético-MG na final da Sul-Americana
Fora de Campo
Hulk herói na vida real? Torcida do Atlético-MG palpita no craque da final na Sul-Americana
Atlético Mineiro
Torcida do Atlético-MG exalta Hulk e vê Galo em vantagem para final da Sul-Americana
Atlético Mineiro
➡️ Escalação do Galo na final da Sul-Americana gera críticas: `é pressão da diretoria´
O lance aconteceu aos 27 minutos. A falta aconteceu do lado esquerdo da defesa do Lanús, nas proximidades da área. Pela localização, as expectativas era de uma bola cruzada, mas Bernard resolveu arriscar uma finalização direto para o gol.
Com muito efeito, o arremate do atacante acertou a trave do goleiro Losada. Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG lamentaram o lance, que poderia ter colocado a equipe na frente do placar da final. Veja a repercussão abaixo:
- Matéria
- Mais Notícias