Torcedores reagem a lance de ataque em Lanús x Atlético-MG: 'Merecia'

O primeiro tempo da final da Copa Sul-Americana entre Lanús e Atlético-MG, deste sábado (22), no Paraguai, terminou em um empate sem gols. Durante o período, o Galo foi a equipe que mais chegou perto de abrir o placar, mas parou na trave em uma cobrança de falta de Bernard.

O lance aconteceu aos 27 minutos. A falta aconteceu do lado esquerdo da defesa do Lanús, nas proximidades da área. Pela localização, as expectativas era de uma bola cruzada, mas Bernard resolveu arriscar uma finalização direto para o gol.

Com muito efeito, o arremate do atacante acertou a trave do goleiro Losada. Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG lamentaram o lance, que poderia ter colocado a equipe na frente do placar da final. Veja a repercussão abaixo: