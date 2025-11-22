menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores reagem a lance de ataque em Lanús x Atlético-MG: 'Merecia'

Decisão da Copa Sul-Americana acontece neste sábado (22)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
18:00
Lanús e Atlético-MG decidem o título da Copa Sul-Americana (Foto: Daniel Duarte/ AFP)
imagem cameraLanús e Atlético-MG decidem o título da Copa Sul-Americana (Foto: Daniel Duarte/ AFP)
O primeiro tempo da final da Copa Sul-Americana entre Lanús e Atlético-MG, deste sábado (22), no Paraguai, terminou em um empate sem gols. Durante o período, o Galo foi a equipe que mais chegou perto de abrir o placar, mas parou na trave em uma cobrança de falta de Bernard.

➡️ Escalação do Galo na final da Sul-Americana gera críticas: `é pressão da diretoria´

O lance aconteceu aos 27 minutos. A falta aconteceu do lado esquerdo da defesa do Lanús, nas proximidades da área. Pela localização, as expectativas era de uma bola cruzada, mas Bernard resolveu arriscar uma finalização direto para o gol.

Com muito efeito, o arremate do atacante acertou a trave do goleiro Losada. Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG lamentaram o lance, que poderia ter colocado a equipe na frente do placar da final. Veja a repercussão abaixo:

