Hulk herói na vida real? Torcida do Atlético-MG palpita no craque da final na Sul-Americana

Mesmo antes da bola rolar para Atlético Mineiro e Lanús neste sábado (22), pela final da Sul-Americana, a torcida do Galo já projeta quem pode ser o grande nome da decisão continental da equipe mineira e que pode ajudar o clube a conquistar uma taça inédita. A reportagem do Lance! acompanha a final da Arena MRV, em Belo Horizonte, e questionou os atleticanos quem pode ser o herói da decisão.

➡️ Acompanhe AO VIVO tudo sobre Atlético-MG x Lanús na final da Sul-Americana

E apesar do apelido de super-herói, o atacante Hulk é visto como o grande protagonista e que pode se tornar ainda mais ídolo do Atlético ao comanda o time na decisão contra os argentinos. No palpite dos torcedores, o camisa 7 é quem mais tem o perfil de "herói da final", apesar de outros atletas do elenco terem sido lembrados.

- Com certeza, Hulk. É o maior jogador da história do Galo e vai decidir mais uma vez para a gente. Sempre que a gente precisa ele está lá. Vai pra cima deles Galo! - destacou Alessandra, atleticana de 29 anos, e que ganhou apoio de Carlos Augusto, de 61 anos, que também vê outro nome do setor ofensivo com poder de decisão.

- Eu acho que vai ser um jogo difícil e o herói vai ser nosso Bernard. A base atleticana vai mostrar que é capaz de ajudar a e equipe principal. 2 a 0 gols de Bernard e Hulk - explicou o torcedor mineiro.

Bernard e Hulk serão titulares no confronto de logo mais, assim como Rony, que fará dupla de ataque com o camisa 7 na equipe escalada por Jorge Sampaoli para a final. O jogador, que já tem a experiência de jogar partidas decisivas com a camisa do Palmeiras, seu ex-clube, foi lembrado pela torcedor Júnior, de 54 anos, que foi á Arena MRV acompanhar a decisão.

- O Rony vai decidir a partida, 1 a 0 para o Galo. Vai ser o héroi que ninguém esperava - explicou o atleticano, que aposta em um roteiro mais improvável ao longo dos 90 minutos.

Atlético-MG fez homenagem para Hulk na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Hulk é exaltado pela personalidade

Nos arreadores da Arena MRV, os torcedores do Galo não poupam palavras para elogiar o peso que Hulk tem para a história do Atlético Mineiro e pelo poder de liderança que exerce na equipe desde sua chegada. Rodrigo, que é natural de Campina Grande, Paraíba, é conterrâneo do camisa 7 e fala com orgulho da admiração que tem pelo jogador.

- Eu sou de Capina Grande, somos conterrâneos, e o Hulk é uma pessoa muito querida na nossa cidade, tanto por quem torce para nosso Galo, ou pelos times de lá, como o Treze, que é dos atleticanos, ou até dos "raposeiros", que são os torcedores do Campinense. Ele é uma figura que agrada gregos e troianos pela sua simpatia, pela forma de agir, e quando me mudei para Belo Horizonte e o encontrei como jogador do Galo, fiquei muito feliz por ver que a personalidade que ele tinha em Campina Grande ele trouxe para Belo Horizonte, não mudou em nada. Muito pelo contrário, só aumentou e melhorou a forma de atender o público. É o que vemos nos estádio porque ele atende quem torce para o Galo e para quem joga contra - disse.