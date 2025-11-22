Torcida do Atlético-MG exalta Hulk e vê Galo em vantagem para final da Sul-Americana

Poucas horas antes da bola rolar em Assunção, capital do Paraguai, para a final da Sul-Americana entre Atlético Mineiro e Lanús, a torcida atleticana já se reúne nas imediações da Arena MRV, casa do Galo, para acompanhar a transmissão da partida pelo telão do estádio. A reportagem do Lance! conversou com alguns torcedores, que se mostram confiantes com o título.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe AO VIVO tudo sobre Atlético-MG x Lanús na final da Sul-Americana

A conquista inédita da Sul-Americana é a chance do Atlético-MG encerrar a temporada 2025 com saldo positivo após alguns meses inconsistentes dentro de campo e de pouco protagonismo no Brasileirão. Apesar de não estar na melhor temporada com a camisa do Galo, o atacante Hulk segue sendo um "xodó" para os atleticanos.

Rodrigo, que é natural de Campina Grande, Paraíba, é conterrâneo do camisa 7 e fala com orgulho da admiração que tem pelo jogador. Hulk se tornou o principal nome do elenco do Atlético nos últimos anos e assumiu o protagonismo das grandes conquistas, motivo que faz a torcida exaltar sua personalidade.

continua após a publicidade

- Eu sou de Capina Grande, somos conterrâneos, e o Hulk é uma pessoa muito querida na nossa cidade, tanto por quem torce para nosso Galo, ou pelos times de lá, como o Treze, que é dos atleticanos, ou até dos "raposeiros", que são os torcedores do Campinense. Ele é uma figura que agrada gregos e troianos pela sua simpatia, pela forma de agir, e quando me mudei para Belo Horizonte e o encontrei como jogador do Galo, fiquei muito feliz por ver que a personalidade que ele tinha em Campina Grande ele trouxe para Belo Horizonte, não mudou em nada. Muito pelo contrário, só aumentou e melhorou a forma de atender o público. É o que vemos nos estádio porque ele atende quem torce para o Galo e para quem joga contra - disse o paraibano.

Rodrigo e os outros atleticanos se mostram confiantes com o título no jogo de logo mais. Apesar do adversário experiente em competições continentais, a torcida acredita em um jogo tranquilo para o Atlético-MG, com direito a gol de Hulk.

continua após a publicidade

- Expectativa melhor possível. O Galo vem com atitude, vai pra cima, 3 a 0 hoje, tranquilo - completou o atleticano.

➡️Lanús x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela final da Sul-Americana

Torcedores do Atlético-MG antes da final da Sul-Americana na festa montada na Arena MRV, em Belo Horizonte. (Foto: Artur Henrique/Lance!)

Atlético-MG mira premiação milionária com o título

O Atlético-MG tem uma premiação base garantida de US$ 5,73 milhões (R$ 30,9 milhões) caso perca a final contra o Lanús neste sábado. Caso seja o campeão da Sul-Americana, o Galo ficará com US$ 10,23 milhões (R$ 55,19 milhões). O valor na moeda brasileira, é aproximado, já que a cotação do dólar variou ao longo da temporada.

O Galo garantiu as premiações desde a disputa da fase de grupos, entre as cotas fixas e variáveis, e ainda somou os bônus pelas classificações dos playoffs das oitavas e até a decisão que será jogada no Paraguai.