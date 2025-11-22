Torcida do Atlético-MG aponta culpado por vice na Sul-Americana: 'Ídolo do Lanús'

O Atlético-MG perdeu a final da Sul-Americana para o Lanús, na noite deste sábado (22), em Assunção, no Paraguai. Nas redes sociais, os torcedores do clube mineiro apontaram um culpado pela derrota do Galo.

Depois de perder uma grande chance na prorrogação e o pênalti, o atacante Gabriel Teixeira foi apontado como culpado por muitos torcedores depois da derrota do Atlético-MG para o Lanús na final da Sul-Americana.

No tempo normal, a tensão prevaleceu e nenhuma das equipes balançou as redes do Estádio Defensores del Chaco. Na prorrogação, o time argentino teve mais a posse, mas o Galo teve uma chance clara de gol com Biel. O título foi decidido na disputa de pênaltis. Veja os comentários dos torcedores do Atlético-MG após vice para o Lanús na Sul-Americana:

Hulk perdeu pênalti na final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús (Foto: Pedro Valle)

Veja comentários dos torcedores após derrota

Como foi o jogo entre Atlético-MG e Lanús na Sul-Americana

O jogo entre Atlético-MG e Lanús na final da Sul-Americana começou do jeito que a maioria dos torcedores esperava: tenso. O time comandado por Jorge Sampaoli tinha mais a posse da bola, mas pouco ameaçava a equipe argentina.

Por outro lado, o Lanús tentava se defender e escapar com lançamentos longos, mas com pouco sucesso. A única grande chance do primeiro tempo foi em cobrança de falta de Bernard na trave.

continua após a publicidade

Depois de uma primeira etapa com poucas jogadas de perigo, o segundo tempo entre Lanús e Atléticoo-MG na final da Sul-Americana deu indícios de que seria melhor, mas do meio para o final o nervosismo falou mais alto e o jogo esfriou.

Na prorrogação, os papéis se inverteram e o time argentino começou a ter mais a posse da bola. O Galo, já cansado, fechava os espaços e tentava evitar ataques rápidos. Foi justamente no tempo extra que a melhor chance da decisão aconteceu.

Depois de bola enfiada de Igor Gomes para Hulk, o camisa sete rolou para Gabriel Teixeira, que teve uma chance clara, mas parou no goleiro. Nos pênaltis, Hulk, Biel e Victor Hugo perderam os pênaltis do Galo e o time argentino foi campeão. Tristeza para os torcedores do Atlético-MG após derrota para o Lanús na final da Sul-Americana.