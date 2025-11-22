Dudu Galo Doido: radialista canta hino do Atlético-MG na final da Sul-Americana
O influenciador e radialista é personalidade conhecida na torcida do Galo
- Matéria
- Mais Notícias
Dudu Graffite, conhecido como Dudu Galo Doido, cantou o hino do Atlético-MG na abertura da final da Copa Sul-Americana. Na web, torcedores comemoraram a escolha do apresentador, enquanto espectadores de outros times questionaram quem seria o cantor. A partida acontece contra o Lanús, neste sábado (22), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Dudu Galo Doido animou os torcedores do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana e foi muito elogiado pelos alvinegros. Na rede social "X" (antigo twitter), os torcedores disseram que ele foi o representante perfeito.
Escalação do Galo na final da Sul-Americana gera críticas: `é pressão da diretoria´
Dudu Galo Doido canta hino do Atlético-MG na final da Sul-Americana, e web elogia
Quem é Dudu Galo Doido?
Dudu Galo Doido é uma personalidade conhecida na torcida do Atlético-MG. O paranaense é radialista, apresentador, humorista, cantor e músico. Como apresentador, ele representou o Galo na bancada do programa Alterosa Esporte, entre 2001 e 2008.
Além diso, o torcedor é o criador da alcunha "Galo Doido" e compartilha conteúdos do Galo nas redes sociais.
LANÚS X ATLÉTICO-MG
- Final - Copa Sul-Americana
- 📆 Data e horário: sábado (22) às 17h (horário de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai
- 👁️ Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+
- 🟨 Arbitragem: Piero Maza (CHI)
- 🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
- 📺 VAR: Juan Lara (CHI)
Atlético MG (Técnico: Jorge Sampaioli) Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Arana e Dudu; Hulk e Rony.
Lanús (Técnico: Maurício Pellegrino)
Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias