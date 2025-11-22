menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Dudu Galo Doido: radialista canta hino do Atlético-MG na final da Sul-Americana

O influenciador e radialista é personalidade conhecida na torcida do Galo

Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
17:38
Dudu Galo Doido (Foto: Reprodução / Atlético-MG)
imagem cameraDudu Galo Doido canta hino do Atlético-MG na final da Libertadores. (Foto: Reprodução / Atlético-MG)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dudu Graffite, conhecido como Dudu Galo Doido, cantou o hino do Atlético-MG na abertura da final da Copa Sul-Americana. Na web, torcedores comemoraram a escolha do apresentador, enquanto espectadores de outros times questionaram quem seria o cantor. A partida acontece contra o Lanús, neste sábado (22), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dudu Galo Doido animou os torcedores do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana e foi muito elogiado pelos alvinegros. Na rede social "X" (antigo twitter), os torcedores disseram que ele foi o representante perfeito.

Escalação do Galo na final da Sul-Americana gera críticas: `é pressão da diretoria´

Dudu Galo Doido canta hino do Atlético-MG na final da Sul-Americana, e web elogia

Quem é Dudu Galo Doido?

Dudu Galo Doido é uma personalidade conhecida na torcida do Atlético-MG. O paranaense é radialista, apresentador, humorista, cantor e músico. Como apresentador, ele representou o Galo na bancada do programa Alterosa Esporte, entre 2001 e 2008.

continua após a publicidade

Além diso, o torcedor é o criador da alcunha "Galo Doido" e compartilha conteúdos do Galo nas redes sociais.

LANÚS X ATLÉTICO-MG

    1.
  1. Final - Copa Sul-Americana
    2. 2.
  2. 📆 Data e horário: sábado (22) às 17h (horário de Brasília)
    3. 3.
  3. 📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai
    4. 4.
  4. 👁️ Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+
    5. 5.
  5. 🟨 Arbitragem: Piero Maza (CHI)
    6. 6.
  6. 🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
    7. 7.
  7. 📺 VAR: Juan Lara (CHI)

Atlético MG (Técnico: Jorge Sampaioli) Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Arana e Dudu; Hulk e Rony.

Lanús (Técnico: Maurício Pellegrino)
Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

continua após a publicidade
Hulk deve ser titular na final entre Lanús x Atlético-MG na final da Sul-Americana (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)
Hulk é titular na final entre Lanús x Atlético-MG na final da Sul-Americana (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias