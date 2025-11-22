Escalação do Galo na final da Sul-Americana gera críticas: `é pressão da diretoria´

Escalação do Galo gera chuva de críticas na web! O Atlético-MG enfrenta o Lanús neste sábado (22), a partir das 17h (de Brasília), em partida válida pela final da Copa Sul-Americana, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. O brasileiro já está escalado, e as decisõesdo Sampaoli geraram polêmica na web.

O Galo, comandado por Jorge Sampaoli, entra em campo com Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Arana e Dudu; Hulk e Rony.

Na rede social "X" (antigo twitter), os torcedores criticaram a escolha de alguns nomes. Eles disseram que Scarpa não deveria começar no banco e que a escolha por Rony é "pressão da diretoria".

Web critica escalação do Galo para final da Sul-Americana

Torcida do Atlético-MG exalta Hulk e vê Galo em vantagem para final da Sul-Americana

Poucas horas antes da bola rolar em Assunção, capital do Paraguai, para a final da Sul-Americana entre Atlético Mineiro e Lanús, a torcida atleticana já se reúne nas imediações da Arena MRV, casa do Galo, para acompanhar a transmissão da partida pelo telão do estádio. A reportagem do Lance! conversou com alguns torcedores, que se mostram confiantes com o título.

A conquista inédita da Sul-Americana é a chance do Atlético-MG encerrar a temporada 2025 com saldo positivo após alguns meses inconsistentes dentro de campo e de pouco protagonismo no Brasileirão. Apesar de não estar na melhor temporada com a camisa do Galo, o atacante Hulk segue sendo um "xodó" para os atleticanos.

Rodrigo, que é natural de Campina Grande, Paraíba, é conterrâneo do camisa 7 e fala com orgulho da admiração que tem pelo jogador. Hulk se tornou o principal nome do elenco do Atlético nos últimos anos e assumiu o protagonismo das grandes conquistas, motivo que faz a torcida exaltar sua personalidade.

- Eu sou de Capina Grande, somos conterrâneos, e o Hulk é uma pessoa muito querida na nossa cidade, tanto por quem torce para nosso Galo, ou pelos times de lá, como o Treze, que é dos atleticanos, ou até dos "raposeiros", que são os torcedores do Campinense. Ele é uma figura que agrada gregos e troianos pela sua simpatia, pela forma de agir, e quando me mudei para Belo Horizonte e o encontrei como jogador do Galo, fiquei muito feliz por ver que a personalidade que ele tinha em Campina Grande ele trouxe para Belo Horizonte, não mudou em nada. Muito pelo contrário, só aumentou e melhorou a forma de atender o público. É o que vemos nos estádio porque ele atende quem torce para o Galo e para quem joga contra - disse o paraibano.

Rodrigo e os outros atleticanos se mostram confiantes com o título no jogo de logo mais. Apesar do adversário experiente em competições continentais, a torcida acredita em um jogo tranquilo para o Atlético-MG, com direito a gol de Hulk.

- Expectativa melhor possível. O Galo vem com atitude, vai pra cima, 3 a 0 hoje, tranquilo - completou o atleticano.